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"И кто скрывает правду?": Киев засекретил маршрут провокации в Керченском проливе
10 декабря 2018, 18:24 • 129 • Политика
ВМС Украины отказались публиковать документы, содержащие сведения о пути следования своих кораблей через Керченский пролив 25 ноября, сославшись на то, что они относятся к гостайне в сфере обороны. "И кто после этого скрывает правду?" - возмутились пользователи соцсетей.
Как говорится в документе за подписью командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, запрашиваемые журналистами сведения относятся к информации, которая якобы "содержит государственную тайну в сфере обороны страны".
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. После этого корабли задержаны российскими пограничниками, а их экипажи арестованы.
Позднее в СБУ подтвердили сведения о том, что на борту кораблей находились сотрудники ведомства, которые курировали провокацию. В одном из них дончанин узнал офицера, применявшего к нему жестокие пытки.
Пользователи соцсетей восприняли решение командования ВМС Украины как доказательство заведомо провокационного характера действий украинского флота 25 ноября. "И кто после этого скрывает правду?" - задаются они вопросом в соцсетях.
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