"И кто скрывает правду?": Киев засекретил маршрут провокации в Керченском проливе

ВМС Украины отказались публиковать документы, содержащие сведения о пути следования своих кораблей через Керченский пролив 25 ноября, сославшись на то, что они относятся к гостайне в сфере обороны. "И кто после этого скрывает правду?" - возмутились пользователи соцсетей.

Как говорится в документе за подписью командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, запрашиваемые журналистами сведения относятся к информации, которая якобы "содержит государственную тайну в сфере обороны страны".

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. После этого корабли задержаны российскими пограничниками, а их экипажи арестованы.

Позднее в СБУ подтвердили сведения о том, что на борту кораблей находились сотрудники ведомства, которые курировали провокацию. В одном из них дончанин узнал офицера, применявшего к нему жестокие пытки.

Пользователи соцсетей восприняли решение командования ВМС Украины как доказательство заведомо провокационного характера действий украинского флота 25 ноября. "И кто после этого скрывает правду?" - задаются они вопросом в соцсетях.