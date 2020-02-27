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"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке

27 февраля 2020, 01:54  •  104 • Политика
Если бы Порошенко не запретил русский язык на территории страны, где был президентом, то целостность государства не была бы нарушена. Такое мнение высказано в телеэфире канала "Магнолия-ТВ" представителем Коммунистической партии Украины Михаилом Кононовичем. Он заявил: "И Крым был бы украинским, и Донбасс". Но только в том случае, если бы у граждан был "демократический выбор" языка, на котором разговаривать.
В передаче "Открытым текстом" оппонентом Кононовича был экс-депутат Рады Игорь Мирошниченко. Он заявил, что рад давлению государства относительно языкового вопроса. По словам политика, на Украине нужно говорить исключительно на украинском. На это Кононович парировал: если власти будут и дальше ущемлять права тех, кто говорит на русском, то Украина лишится ещё ряда территорий.
"Не нужно нагнетать, и тогда всё бы было нормально - и Крым был бы украинским, и Донбасс", - произнёс Кононович.
Мирошниченко не сдержался и закатил форменную истерику. Обсуждение языкового вопроса на украинском телевидении снова превратилось в шоу.
Пётр Порошенко перед тем, как оставить пост президента, успел подписать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это было весной 2019 года. С тех пор почти во всех сферах жизни граждане Украины должны использовать исключительно мову. Особенно строго следят за органами госвласти, больницами, вузами и школами, судами, полицией.

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