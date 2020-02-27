"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке

В передаче "Открытым текстом" оппонентом Кононовича был экс-депутат Рады Игорь Мирошниченко. Он заявил, что рад давлению государства относительно языкового вопроса. По словам политика, на Украине нужно говорить исключительно на украинском. На это Кононович парировал: если власти будут и дальше ущемлять права тех, кто говорит на русском, то Украина лишится ещё ряда территорий.

"Не нужно нагнетать, и тогда всё бы было нормально - и Крым был бы украинским, и Донбасс", - произнёс Кононович.

Мирошниченко не сдержался и закатил форменную истерику. Обсуждение языкового вопроса на украинском телевидении снова превратилось в шоу.

Пётр Порошенко перед тем, как оставить пост президента, успел подписать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это было весной 2019 года. С тех пор почти во всех сферах жизни граждане Украины должны использовать исключительно мову. Особенно строго следят за органами госвласти, больницами, вузами и школами, судами, полицией.