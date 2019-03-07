Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковал...
"Меньше комфорта у представителей власти": Эксперт о выступлении Орешк...
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
Украина разработала планы «А» и «Б»: Как Киев готовится к прекращению транзита р...
Главная / Политика

07 марта 2019, 11:24  •  191 • Политика
Укропатриоты поддержали посла Киева в Австрии Александра Щербу, перепутавшего в статье про историю Крыма князя Владимира и княгиню Ольгу. "И Киевскую Русь придумали в Москве", - предложили дипломату новые способы опозориться.
Укропатриоты в фейсбуке поддержали посла Александра Щербу, который написал для австрийской газеты статью об истории Крыма и перепутал княгиню Ольгу с князем Владимиром. Дипломат получил сотни лайков и репостов и множество одобрительных комментариев, в том числе — по поводу сомнительных тезисов, которые якобы могут обосновать претензии Киева на Крым.
Историк Андрей Плахонин был одним из немногих комментаторов, которые указали на то, что Щерба выставил на посмешище себя и свою страну. "Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, пытаясь доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права?" - возмущается Плахонин в комментариях к посту Щербы.
В то же время другие пользователи соцсети "дякуют" Щербе за "адекватный ответ" австрийцам, которые не признают историческую принадлежность крымского полуострова Украине.
"Есть такое мнение, что Киевскую Русь придумали московские историки, чтобы подчеркнуть преемственность Московской Руси. В действительности же была только Русь — держава со столицей в Киеве, а всякие там остальные Руси были региональными удельными княжествами", - предлагает один из участников обсуждения ещё один беспроигрышный способ опозориться.
"Дюже логично", - поддерживают его комментаторы, так же скверно знающие историю, как и посол Украины в Австрии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 22:24
Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
06 марта 2019, 19:09
"Ведут политику непримиренчества": Эксперт назвал "популизмом" слова главы Грузии об оживлении диалога с Россией
Загрузка...
06 марта 2019, 15:54
Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежности претензий Украины к России
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
07 марта 2019, 08:09
"Начать изучение с азов": Медведев вынес вердикт некомпетентному американскому дипломату
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "деф...
07 марта 2019, 04:39
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала бор...
07 марта 2019, 07:54
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России
07 марта 2019, 00:12
Квартиру за выбитый телефон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.