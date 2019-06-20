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"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать "нет" "Северному потоку – 2", но боятся последствий

20 июня 2019, 04:39  •  53 • В мире
Пока на острове Борнхольм проходят общественные слушания по третьему маршруту газопровода "Северный поток - 2", СМИ Королевства рассуждают о том, что хорошо было бы "отказать" России, сказав свое принципиальное "нет" этому проекту, но немного страшно – последствия отказа "могут быть любые" и ударят они "не только по России и Путину".
В редакционной статье, опубликованной в одном из главных датских изданий Jyllands-Posten, авторы рассуждают о том, какую позицию заняло по этому вопросу правительство Дании, с видимым сожалением отмечая, что некоторые правительственные органы "настроены не столь решительно против" проекта "Северный поток -2", как это было раньше.
Как планируется, газопровод должен пройти по дну Балтийского моря мимо датского острова Борнхольм, чтобы затем соединить российский Выборг с Лубмином неподалеку от Грайфсвальда на востоке Германии. Это позволит в два раза увеличить поставки российского газа в Европу, в частности, в дома жителей ФРГ.
Между тем правительство Дании уже несколько месяцев никак не отвечает на заявки, поданные от компании-оператора газопровода. И этом, утверждает Jyllands-Posten, нельзя ставить датским властями в вину, потому что они якобы хотят "прояснить все аспекты строительства газопровода, а правящая партия социал-демократов желает узнать, какую позицию в этом вопросе займет МИД Королевства.
Но дело, конечно, не в этом. Власти Дании внимательно наблюдают за реакцией США, которые угрожают санкциями компаниям, принимающим участие в реализации этого проекта, уже одобренного Германией. И это настолько не нравится журналистам издания, что они готовы назвать американские санкции "вполне оправданными".
По мнению авторов материала, Россия, решив провести СП-2 "в обход Белоруссии и Украины" превращает проект в "политическое оружие против этих стран". Кроме того, отмечается в статье, Германия "слишком зависима" от российского газа, хотя на рынке есть "хорошие предложения" от Австралии, США и Катара, которые готовы поставлять в Европу свой СПГ. В связи с этим авторы заявляют, что их смущает "тесная связь немецкой внешней политики с политикой в области энергетики".
На этом фоне, считают журналисты газеты, Дании вовсе не нужно спешить, принимая решение по вопросу строительства российского газопровода. И хорошо бы и дальше правительство страны и партия социал-демократов и впредь придерживалась этой же линии.
"Очевидно, что президент России хорошо понимает только язык силы, а значит, бессмысленно участвовать в таких проектах, как "Северный поток", который привяжет ЕС к российскому газу еще на десятки лет. Между тем, если пользоваться жидким природным газом, свобода в выборе поставщиков будет совершенно иного порядка", - резюмируют авторы публикации.
Эта позиция датского издания совпадает с утверждениями некоторых американских чиновников, которые тоже говорят о "некой свободе", которую даст европейскому потребителю сжиженный газ из США.
К примеру, в конце мая замминистра энергетики США Марк Менезес заговорил о необходимости распространения по всему миру "свободного американского газа", а помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг так и вовсе проговорился о продвижении сжиженного природного газа как о "молекулах свободы США, которые экспортируются в мир".
А за свободу, как помнится, нужно платить. Так, в Европе уже не раз обращали внимание на то, что российское голубое топливо в любом случае выгоднее американского, поскольку в последнем случае велики затраты на транспортировку. Но датские журналисты, подталкивая правительство к отказу в реализации части проекта "Северного потока -2", не успевают подсчитать, насколько дороже для европейского потребителя может быть газ, доставленный морем из США.

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