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"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу

02 июля 2019, 09:09  •  298 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьев коротко прокомментировал запрет полетов российских авиакомпаний в Прагу решением властей Чехии. Для начала задал вопрос: "И как это понимать?" А затем показал, что именно теряют чешские власти.
Авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов российской компании "Аэрофлот". В связи с этим авиаперевозчик вынужден отказаться от нескольких рейсов "Москва – Прага - Москва", которые должны были быть выполнены 2 июля.
Отдельно тут следует добавить, что в "Аэрофлоте" уже отметили, что все технические возможности для выполнения аннулированных рейсов у компании есть, тем не менее чешские власти приняли указанное решение.
Предельно коротко ситуацию прокомментировал тележурналист Владимир Соловьев. В личном телеграм-канале он написал:
"И как это понимать? Разъяснения последуют?" - отметил тележурналист, добавив следом, что только в 2018 году Чехию посетили 545,4 тысячи граждан России.
Разъяснения не последовали. Зато вслед за "Аэрофлотом" и "Победой" о вынужденной отмене рейсов в Чехию сообщили представители "Уральских авиалиний".
Фото: Telegram/Владимир Соловьев.
Запланированные на сегодня рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага (а также обратные рейсы) задерживаются на неопределенный срок.
"Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам", — уточнил перевозчик.
"Уральские авиалинии" добавили, что ожидают урегулирования ситуации.

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"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
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