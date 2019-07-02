"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу

Авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов российской компании "Аэрофлот". В связи с этим авиаперевозчик вынужден отказаться от нескольких рейсов "Москва – Прага - Москва", которые должны были быть выполнены 2 июля.

Отдельно тут следует добавить, что в "Аэрофлоте" уже отметили, что все технические возможности для выполнения аннулированных рейсов у компании есть, тем не менее чешские власти приняли указанное решение.

Предельно коротко ситуацию прокомментировал тележурналист Владимир Соловьев. В личном телеграм-канале он написал:

"И как это понимать? Разъяснения последуют?" - отметил тележурналист, добавив следом, что только в 2018 году Чехию посетили 545,4 тысячи граждан России.

Разъяснения не последовали. Зато вслед за "Аэрофлотом" и "Победой" о вынужденной отмене рейсов в Чехию сообщили представители "Уральских авиалиний".

Фото: Telegram/Владимир Соловьев.

Запланированные на сегодня рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага (а также обратные рейсы) задерживаются на неопределенный срок.

"Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам", — уточнил перевозчик.

"Уральские авиалинии" добавили, что ожидают урегулирования ситуации.