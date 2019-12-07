Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто заказал Европу и стоит ли бояться этого России?
Социология: молдавское общество остаётся разделённым
Разгадка 1937. Тайное становится явным. А. Колпакиди. И. Шишкин
Зачем Горбачёв снялся в той самой рекламе пиццы? (Борная Солянка)
Главная / Политика

"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале

07 декабря 2019, 09:24  •  115 • Политика
Глава запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров заявил об очередной попытке выходцев из Крыма пройти маршем на полуостров. Как отметил председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов, сама идея Чубарова - не что иное, как провокация. Подобные акции проводились и ранее, но ни к каким результатам это не привело. Вероятнее всего, с нулевым итогом это завершится и на сей раз. И границы не перейдут, убеждён Билялов.
Выехавших из Крыма на Украину крымских татар призвали отправиться маршем на полуостров. С призывом собраться колонной и пойти в Крым выступил Рефат Чубаров, глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Свою акцию он анонсировал под названием "Марш достоинства". По его мнению, эта акция должна подтолкнуть международные общественные организации выступить в поддержку целостности и суверенитета Украины.
"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Чубарова.
Однако, вероятнее всего, собравшиеся и границу не пройдут, убежден член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов.
По его словам, сама акция, дату которой, кстати, никто так и не объявил, не что иное, как провокация. К тому же, добавил он, официальному Киеву и вовсе сейчас не нужна эта акция, потому сказанное Чубаровым можно расценивать как фарс.
"Чубаров уже организовывал подобные шествия при Украине. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма. Я думаю, в этот раз всё похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России", - подчеркнул Эскендер Билялов в комментарии РИА Новости Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 17:09
"Тут как с холерой или птичьим гриппом": Сатановский дал личный рецепт общения с властью
06 декабря 2019, 23:39
"Запад увидел в Китае главного врага": Политолог призвал ждать худшего, чем экономическая война
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
06 декабря 2019, 21:39
Лавров назвал слухами сообщения о "российских наемниках" в Ливии
06 декабря 2019, 15:09
Песков: Кремль узнал из СМИ об идеях Киева про "муниципальную стражу" в Донбассе
06 декабря 2019, 13:54
Защита или знак покорности? Гаспарян "поддел" Зеленского за позу на обложке Time
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.