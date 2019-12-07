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"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
07 декабря 2019, 09:24 • 115 • Политика
Глава запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров заявил об очередной попытке выходцев из Крыма пройти маршем на полуостров. Как отметил председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов, сама идея Чубарова - не что иное, как провокация. Подобные акции проводились и ранее, но ни к каким результатам это не привело. Вероятнее всего, с нулевым итогом это завершится и на сей раз. И границы не перейдут, убеждён Билялов.
Выехавших из Крыма на Украину крымских татар призвали отправиться маршем на полуостров. С призывом собраться колонной и пойти в Крым выступил Рефат Чубаров, глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Свою акцию он анонсировал под названием "Марш достоинства". По его мнению, эта акция должна подтолкнуть международные общественные организации выступить в поддержку целостности и суверенитета Украины.
"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Чубарова.
Однако, вероятнее всего, собравшиеся и границу не пройдут, убежден член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов.
По его словам, сама акция, дату которой, кстати, никто так и не объявил, не что иное, как провокация. К тому же, добавил он, официальному Киеву и вовсе сейчас не нужна эта акция, потому сказанное Чубаровым можно расценивать как фарс.
"Чубаров уже организовывал подобные шествия при Украине. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма. Я думаю, в этот раз всё похоже: ему нужно обратить на себя внимание, поскольку они становятся никчемными и мировое сообщество начинает признавать Крым частью России", - подчеркнул Эскендер Билялов в комментарии РИА Новости Крым.
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