"И горячую воду так не хотели, как томос!": В Сети усомнились в "уровне поддержки" автокефалии на Украине

Экс-заместитель директора ЦРУ Джек Девайн на встрече с главой украинских раскольников Филаретом выразил свое восхищение "уровнем поддержки", которым среди жителей Незалежной якобы пользуется идея приобретения церковной автономии. В соцсетях обратили внимание, что в реальности граждане Украины сейчас, должно быть, скорее хотят решения своих насущных проблем, нежели автокефалии и иных символических приобретений. "И горячую воду, и снижение тарифов так не хотели, как томос!" — сыронизировал один из пользователей Twitter.

Автор микроблога "Голос Мордора" также заметил в данном эпизоде со встречей раскольника Филарета с бывшим американским разведчиком некоторые оруэлловские нотки.

"Восхищение! Оруэлл бы сошел с ума от того, что творится в современном мире. Ему такое и не снилось", — написал он. Комментарий касательно того, что "и горячую воду, и снижение тарифов так не хотели, как томос", был ответом на это сообщение.

Другие посмеялись над тем, как данная ситуация дает основания, чтобы заподозрить уже самого лжепатриарха в работе на ЦРУ. Здесь сразу родился импровизированный анекдот про Штирлица.

"Штрилиц, Вы с ума сошли, - прошипел Мюллер, - а как же конспирация?" — отметил по этому поводу один из комментаторов.

Третьи заметили, что, должно быть, Украина совсем изголодалась по вниманию Запада, если похвала экс-заместителя главы ЦРУ — фактически частного человека — там стала поводом для радости. "Уже не важно, кто похвалит - эксы, бывшие, советники", — пишут по этому поводу в Twitter.