"И где, кстати, его кот?": Госпитализация Бориса Джонсона вызвала споры о России и Путине

В частности, депутата Народного совета Донецкой народной республики удивило то, что британские власти до сих пор не обвинили президента России Владимира Путина в ухудшении здоровья премьера Великобритании.

"Очень странно что Россию и Путина не обвинили в том, что лохматый в реанимацию попал", - отметил Владислав Бердичевский на своей странице в Facebook.

"И где, кстати, его кот, не спалили ещё?" - также поинтересовался он.

"Коту в любом случае сваливать надо... огородами", - рекомендовал ещё один пользователь Игорь Островной.

Некоторые вспомнили и про Скрипалей.

"Как Скрипалей быстро и легко вылечили от боевого "новичка"?! А лохматого не могут?" - риторически спросила Татьяна Жинжина.

"Дык, были же обвинения в сторону России, что распространяет фейки про коронавирус, ситуацию в мелкобритании, и, видимо, в опровержение российских страшилок об опасности коронавируса Борька ручкался с заразными. Какие вам ещё нужны доказательства вины России?" - отметила Галина Тесленко.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп всего одним постом с призывом к молитве смог рассекретить реальное состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона. До этого Великобритания обвинила Россию в дезинформации о далеко не самом лучшем состоянии англичанина.

Накануне сообщалось о том, что премьер-министру Великобритании стало хуже. Его перевели в реанимацию. Высказанные ранее опасения подтвердили и в канцелярии политика. При этом британцы все ещё не верят в серьёзность пандемии коронавируса и продолжают "жарить шашлыки".