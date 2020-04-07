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"И где, кстати, его кот?": Госпитализация Бориса Джонсона вызвала споры о России и Путине
07 апреля 2020, 20:35 • 29 • Политика
Госпитализация Бориса Джонсона вызвала споры в Facebook касательно "причастности" к этому России и Путина. Пользователи обратили внимание на все детали: "И где, кстати, его кот?" - спросил Владислав Бердичевский.
В частности, депутата Народного совета Донецкой народной республики удивило то, что британские власти до сих пор не обвинили президента России Владимира Путина в ухудшении здоровья премьера Великобритании.
"Очень странно что Россию и Путина не обвинили в том, что лохматый в реанимацию попал", - отметил Владислав Бердичевский на своей странице в Facebook.
"И где, кстати, его кот, не спалили ещё?" - также поинтересовался он.
"Коту в любом случае сваливать надо... огородами", - рекомендовал ещё один пользователь Игорь Островной.
Некоторые вспомнили и про Скрипалей.
"Как Скрипалей быстро и легко вылечили от боевого "новичка"?! А лохматого не могут?" - риторически спросила Татьяна Жинжина.
"Дык, были же обвинения в сторону России, что распространяет фейки про коронавирус, ситуацию в мелкобритании, и, видимо, в опровержение российских страшилок об опасности коронавируса Борька ручкался с заразными. Какие вам ещё нужны доказательства вины России?" - отметила Галина Тесленко.
Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп всего одним постом с призывом к молитве смог рассекретить реальное состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона. До этого Великобритания обвинила Россию в дезинформации о далеко не самом лучшем состоянии англичанина.
Накануне сообщалось о том, что премьер-министру Великобритании стало хуже. Его перевели в реанимацию. Высказанные ранее опасения подтвердили и в канцелярии политика. При этом британцы все ещё не верят в серьёзность пандемии коронавируса и продолжают "жарить шашлыки".
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