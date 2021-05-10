"И фамилии известны!": Русские помогли "раскрыть" атаковавших Colonial Pipeline хакеров

В США уже прямым текстом заявили о виновниках хакерской атаки на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline. Правда, без подробностей. Русские же пошли дальше и помогли американцам "раскрыть" хакеров. "И фамилии известны!" - отмечают в Сети.

По данным CNN со ссылкой на экс-чиновника из сферы кибербезопасности, хакерскую атаку в отношении оператора трубопровода могли совершить "связанные с Россией люди". По его данным, за этой атакой стоят хакеры Darkside, которые обычно якобы совершают атаки в отношении нерусскоязычных стран.

В России не удивились очередным заявлениям, прозвучавшим из США, пусть даже на неофициальном уровне, и отметили, что могут подсказать даже фамилии.

"И фамилии известны! Боширов и Петров - два самых известных хакера из России", - подсказывает пользователь Mikhail Mikhail.

"Штаты удобно устроились, любой косяк валить на атаку хакеров. Авось прокатит. Я бы, конечно, порадовался за наших, но 99,99999999 % из того, что амеры лопочут, - полнейшее враньё", - пишет pravdorub_superior.

"Горжусь своей страной. Что бы ни происходило в мире, за всем этим стоит Россия. Даже когда Байден упал на трапе, это Петров с Бошировым ступени жиром намазали", - отметил Евгений Геннадьевич.