|
"И этот факт неоспорим!": Бальбек вступил в стихотворный бой за Крым со Шнуровым
24 марта 2020, 17:35 • 76 • Политика
Руслан Бальбек вступил в стихотворный бой за Крым с Сергеем Шнуровым. "И этот факт неоспорим!" - говорится в ответе депутата на слова музыканта о принадлежности полуострова России.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что его взгляды не совпадают со взглядами лидера музыкальной группировки "Ленинград" Сергея Шнурова относительно статуса Крыма.
"И поэтому выступаю со своей точкой зрения", - сказал он, зачитав своё стихотворение.
"...Есть время до и есть постфактум - // Не украинский уже Крым..." - напомнил он музыканту.
Также, по словам Бальбека, "украинский дух в Крыму зачах". Ещё он напомнил Шнурову о печальных событиях в Одессе и Донбассе. "Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе..." - отметил политик.
"Жизнь Крыма до и после в плане созидания - // Два разных полюса. И этот факт неоспорим!" - подытожил депутат.
Ранее Шнуров пришёл на радио "Комсомольская правда" на эфир к ведущей Тине Канделаки. Во время блицопроса у лидера группы "Ленинград" возникла заминка. Над вопросом "Крым - наш?" музыкант размышлял около десяти секунд, а затем ответил: "Поживём - увидим".
Позже в своём Instagram Шнуров провокационно написал о якобы сомнительном статусе полуострова.
Полный текст стихотворения публикует РИА Новости:
"Крым наш!
И, право, этот фактор
Уже шесть лет влияет на весь мир.
Есть время "до" и есть постфактум —
Не украинский уже Крым.
Соседи все ж поднаторели в блокадах,
Санкциях и оскорбительных речах.
Но Крым живет, и солнце светит так же ярко,
И украинский дух в Крыму зачах.
Да, это правда: и про ценник, и про бизнес,
И что заправок выбор невелик.
Но лучше так, чем как в Одессе и Донбассе...
Что ж мир об этом никому не говорит?
Нет, мир не наш, а наша лишь Россия,
И статус полуострова стабилен и храним!
Жизнь Крыма "до" и "после" в плане созидания —
Два разных полюса. И этот факт неоспорим!"
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 00:35
|
18 марта 2020, 15:35
|
23 марта 2020, 07:35
|
22 марта 2020, 08:35
|
17 марта 2020, 22:35
|
19 марта 2020, 20:35
|
18 марта 2020, 02:35