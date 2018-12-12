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"И этого мало": Украина почти на 16% нарастит оборонный бюджет
12 декабря 2018, 02:54 • 36 • В мире
Несколько лет подряд оборонные расходы на Украине не опускаются ниже 5% ВВП. На следующий год военный бюджет увеличится уже на 33 миллиарда гривен. Однако глава украинского Минобороны Полторак уверен: "Для нужд ВСУ и этого мало".
Закон о государственном бюджете опубликован на сайте Верховной рады Украины. Из его положений следует, что общие расходы страны на оборону составят 5,4 ВВП и вырастут на 33,3 миллиарда гривен, или на 15,7%.
Таким образом, оборонные расходы в следующем году достигнут 212 миллиардов гривен, или 7,6 миллиарда долларов США. Из них 17 миллиардов гривен будут направлены Минобороны Украины на развитие вооружений и военной техники. Специальный фонд дополнит эту сумму еще на 17,4 миллиарда гривен.
Увеличение военных расходов на Украине фиксируется уже несколько лет. Последние два года на оборону выделяется не меньше 5% ВВП, пишет ФАН.
Однако, по словам украинского министра обороны Степана Полторака, суммы, выделенной на 2019 год, все равно мало, чтобы покрыть все необходимые расходы. "Для нужд ВСУ и этого мало", - считает он.
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