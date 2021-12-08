Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Политика

"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда

08 декабря 2021, 13:00  •  450 • Политика
Пост президента Украины Владимира Зеленского после переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена заставил украинцев испытать испанский стыд за лидера своей страны. "И это слова президента?" - недоумевают подписчики Зеленского.
Напомним, вчера перед переговорами лидеров США и России в офисе Зеленского заявили, что сразу после беседы с Путиным Байден позвонит главе Украины. Однако Байден обзвонил лидеров европейских стран и доложил им о результатах переговоров. Звонка удостоились все, кроме президента Украины. Американский лидер не счёл нужным известить своего украинского коллегу Владимира Зеленского о результатах переговоров, хотя в Киеве очень ждут звонка из Вашингтона.
Вероятно, пытаясь отвлечь граждан от неприятной для себя ситуации, Зеленский просто… выложил фото из спортзала.
"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует!" - написал Зеленский.
Обращение президента, очевидно разозлило многих подписчиков.
"И это слова президента, да?!" - пишет _julia_tereshchenko, добавляя смайлик в виде человека, испытывающего стыд.
"Чему завидовать? Вашим проблемам? Да не дай Бог!" - отметила Victoria_demian.
"Чему завидовать? Тому, что в нашей стране ничего не меняется?" - спросил dimetros_.
Другие пользователи также призвали президента заняться делом - например, закончить воевать в Донбассе, починить дороги и наладить отопление в школах.
Также Зеленского высмеяли авторы украинского Telegram-канала "Страна", иронично обратив внимание, что на фоне провала после американо-русских переговоров Зеленскому осталось только выставлять "позитивные фоточки".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



450
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник ...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.