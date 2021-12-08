"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда

Пост президента Украины Владимира Зеленского после переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена заставил украинцев испытать испанский стыд за лидера своей страны. "И это слова президента?" - недоумевают подписчики Зеленского.

Напомним, вчера перед переговорами лидеров США и России в офисе Зеленского заявили, что сразу после беседы с Путиным Байден позвонит главе Украины. Однако Байден обзвонил лидеров европейских стран и доложил им о результатах переговоров. Звонка удостоились все, кроме президента Украины. Американский лидер не счёл нужным известить своего украинского коллегу Владимира Зеленского о результатах переговоров, хотя в Киеве очень ждут звонка из Вашингтона.

Вероятно, пытаясь отвлечь граждан от неприятной для себя ситуации, Зеленский просто… выложил фото из спортзала.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует!" - написал Зеленский.

Обращение президента, очевидно разозлило многих подписчиков.

"И это слова президента, да?!" - пишет _julia_tereshchenko, добавляя смайлик в виде человека, испытывающего стыд.

"Чему завидовать? Вашим проблемам? Да не дай Бог!" - отметила Victoria_demian.

"Чему завидовать? Тому, что в нашей стране ничего не меняется?" - спросил dimetros_.

Другие пользователи также призвали президента заняться делом - например, закончить воевать в Донбассе, починить дороги и наладить отопление в школах.

Также Зеленского высмеяли авторы украинского Telegram-канала "Страна", иронично обратив внимание, что на фоне провала после американо-русских переговоров Зеленскому осталось только выставлять "позитивные фоточки".