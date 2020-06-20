"И это не русские 1990-е": Журналист показал очередь за пособием по безработице в "великих" США

Журналист Станислав Натанзон показал в Telegram видео, запечатлевшее очередь за пособием в американском городе Франкфорте, который является столицей Кентукки.

Люди стояли за выплатой по безработице. Как можно увидеть на кадрах, которые были сняты 18 июня, "хвост" окружил здание и растянулся больше чем на километр вдоль улицы.

Натанзон подчеркнул, что граждане ждали по шесть часов и больше, заметив, что это не какие-то русские 1990-е, а нынешняя действительность в США.

Он добавил, что Соединённые Штаты, конечно, имеют "великую и мощную" экономику, однако вся её сила строится преимущественно на традициях Дикого Запада, "где сильный везунчик получает всё".