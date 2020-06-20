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"И это не русские 1990-е": Журналист показал очередь за пособием по безработице в "великих" США
20 июня 2020, 02:00 • 83 • В мире
Журналист Станислав Натанзон показал очередь за пособием по безработице в США с её "великой и мощной" экономикой. "Хвост" из людей окружил здание и растянулся больше чем на километр вдоль улицы. "И это не русские 1990-е", - подчеркнул журналист.
Журналист Станислав Натанзон показал в Telegram видео, запечатлевшее очередь за пособием в американском городе Франкфорте, который является столицей Кентукки.
Люди стояли за выплатой по безработице. Как можно увидеть на кадрах, которые были сняты 18 июня, "хвост" окружил здание и растянулся больше чем на километр вдоль улицы.
Натанзон подчеркнул, что граждане ждали по шесть часов и больше, заметив, что это не какие-то русские 1990-е, а нынешняя действительность в США.
Он добавил, что Соединённые Штаты, конечно, имеют "великую и мощную" экономику, однако вся её сила строится преимущественно на традициях Дикого Запада, "где сильный везунчик получает всё".
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