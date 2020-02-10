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"И этим людям отдать полный контроль над границей?": Лавров указал на тревожащие заявления из МИД Украины
10 февраля 2020, 12:54 • 133 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность возвращения украинского посла в Москву и в то же время указал на тревожащие заявления, звучащие из МИД Украины. Опасения вызывают слова об "альтернативе" Минским соглашениям. "И этим людям отдать полный контроль над границей?" - удивился российский дипломат.
О возможных перспективах развития отношений между Россией и Украиной рассказал в беседе с "РГ" глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что о двусторонних встречах с украинским коллегой Вадимом Пристайко пока речи не идёт. И вины российской стороны здесь нет - это "украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения".
Лавров в то же время допустил возвращение украинского посла в Москву, отметив, что "вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов".
"Мы будем не против", - заметил министр, напомнив о тесной взаимосвязи России и Украины не только экономически, но и в гуманитарной сфере, а также через семьи.
Возводимые Киевом барьеры для общения, для транспорта глава российского внешнеполитического ведомства посчитал неразумным. А "санкции", которые налагают на человека за поездку в Крым, - "дикостью, национал-радикализмом ультрарозлива".
Есть и другие заявления, звучащие из украинского МИД, которые тревожат их российских коллег. Речь идёт о Минских соглашениях и словах Пристайко о возможной альтернативе этим договорённостям.
"А какие альтернативы?" - задался вопросом Лавров.
По его мнению, это те шаги, что активно продвигают американцы, а "под их прикрытием - киевские власти". "Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом всё будет хорошо", - раскрыл вероятный сценарий министр.
Он же отметил, что президент России Владимир Путин уже указывал на то, кто собирается в Незалежной "под неонацистскими знаменами", и о возможном силовом сценарии. Отметил Лавров и то, что даже в новом украинском кабмине и в Верховной раде говорят о том, что решение вопроса силой исключать не стоит.
"И этим людям отдать полный контроль над границей? - изумился Лавров. - Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат".
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