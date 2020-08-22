"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что в Крыму в 2014 году была "война и кровопролитие". Заявление претендентки на власть в Белоруссии прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Речь идёт о событиях 2014 года, когда жители полуострова Крым провели всенародный референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. В ходе всего этого процесса не прозвучало ни единого выстрела, не говоря уже о погибших и пострадавших.

Симпатичная, мордашка толстенькая, гладенькая, как у Маши Гайдар, глазки ясные. Без единой разумной мысли, но ясные и на мир смотрят открыто и честно. И плохого ничего не хочет. Ничего не понимает ни в чём и, судя по пассажу с Крымом, даже погуглить не может: соображалка на нуле, но смотрится эдаким наивным дитём и общие вещи, ничего не означающие, чирикать может, - комментирует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог добавляет, что помимо отсутствия "разумных мыслей" у Тихановской нет и сколько-нибудь вразумительной политической программы. Собственной команды тоже нет. Те люди, что есть - сборная солянка, состоящая, по большей части, из антироссийски настроенных деятелей, отмечает Сатановский.