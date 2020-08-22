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"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
22 августа 2020, 11:40 • 230 • Политика
Тихановская порассуждала о "кровавом взятии" Крыма. "И эти люди Белоруссией управлять будут? Судьбы её будут решать? Да там все, кто в истории её чего-то стоили, от Франциска Скорины до Петра Машерова, в гробах переворачиваются!" - комментирует ситуацию политолог и экономист Евгений Сатановский.
Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что в Крыму в 2014 году была "война и кровопролитие". Заявление претендентки на власть в Белоруссии прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Речь идёт о событиях 2014 года, когда жители полуострова Крым провели всенародный референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. В ходе всего этого процесса не прозвучало ни единого выстрела, не говоря уже о погибших и пострадавших.
Политолог добавляет, что помимо отсутствия "разумных мыслей" у Тихановской нет и сколько-нибудь вразумительной политической программы. Собственной команды тоже нет. Те люди, что есть - сборная солянка, состоящая, по большей части, из антироссийски настроенных деятелей, отмечает Сатановский.
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