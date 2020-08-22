Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / Политика

"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского

22 августа 2020, 11:40  •  230 • Политика
Тихановская порассуждала о "кровавом взятии" Крыма. "И эти люди Белоруссией управлять будут? Судьбы её будут решать? Да там все, кто в истории её чего-то стоили, от Франциска Скорины до Петра Машерова, в гробах переворачиваются!" - комментирует ситуацию политолог и экономист Евгений Сатановский.
Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что в Крыму в 2014 году была "война и кровопролитие". Заявление претендентки на власть в Белоруссии прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Речь идёт о событиях 2014 года, когда жители полуострова Крым провели всенародный референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. В ходе всего этого процесса не прозвучало ни единого выстрела, не говоря уже о погибших и пострадавших.
Симпатичная, мордашка толстенькая, гладенькая, как у Маши Гайдар, глазки ясные. Без единой разумной мысли, но ясные и на мир смотрят открыто и честно. И плохого ничего не хочет. Ничего не понимает ни в чём и, судя по пассажу с Крымом, даже погуглить не может: соображалка на нуле, но смотрится эдаким наивным дитём и общие вещи, ничего не означающие, чирикать может, - комментирует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Политолог добавляет, что помимо отсутствия "разумных мыслей" у Тихановской нет и сколько-нибудь вразумительной политической программы. Собственной команды тоже нет. Те люди, что есть - сборная солянка, состоящая, по большей части, из антироссийски настроенных деятелей, отмечает Сатановский.
Заповедник гоблинов. И эти люди Белоруссией управлять будут? Судьбы её будут решать? Да там все, кто в истории её чего-то стоили, от Франциска Скорины до Петра Машерова, в гробах переворачиваются! А впрочем… Увидим, что будет. Не хотят иметь страну, что сделаешь? Насильно мил не будешь, - подводит итоги эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



230
Источник
Похожие новости
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
22 августа 2020, 00:40
Письмо Путину помогло? "Отравленного" Навального отпустили в Германию
22 августа 2020, 02:30
Возмущённый слухами о французском гражданстве единоросс снялся с выборов
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Бе...
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его...
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с...
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.