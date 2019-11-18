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"И Донбасс вернёте, и даже Крым": Поляк обнадёжил украинцев, заявив о грядущей немощи России

18 ноября 2019, 13:39  •  16 • Политика
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым. По его словам, Россия "не будет такой сильной до конца света", и в скором времени ситуация может кардинально измениться. И если Украина покажет успех в реформах, то для Незалежной может светить и место в составе ЕС. И в случае экономического роста Киев даже сможет вернуть контроль над утраченными территориями Донбасса и Крыма.
Польский дипломат, бывший глава МИД страны Витольд Ващиковский дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма. По его словам, это будет возможно, если Киев покажет успехи в развитии экономики страны.
Он отметил, что как только на Украине произойдут экономические реформы, то донбассцы и крымчане ногами проголосуют за возвращение под контроль Незалежной.
Кроме того, отметил Ващиковский, Россия "не будет такой сильной до конца света", и через некоторое время ситуация "может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины".
Польский политик добавил, что видит перспективу и членства Украины в ЕС. По его словам, при условии проведения успешных реформ, соблюдения канонов ЕС Незалежную через год могут рассмотреть в качестве претендента на членство в Европейском союзе.
При этом, уточнил Ващиковский, Польша вряд ли начнёт блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за исторических проблем, передаёт "Взгляд".
Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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