Польский дипломат, бывший глава МИД страны Витольд Ващиковский дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма. По его словам, это будет возможно, если Киев покажет успехи в развитии экономики страны.

Он отметил, что как только на Украине произойдут экономические реформы, то донбассцы и крымчане ногами проголосуют за возвращение под контроль Незалежной.

Кроме того, отметил Ващиковский, Россия "не будет такой сильной до конца света", и через некоторое время ситуация "может кардинально измениться, и вполне возможно, что в пользу Украины".

Польский политик добавил, что видит перспективу и членства Украины в ЕС. По его словам, при условии проведения успешных реформ, соблюдения канонов ЕС Незалежную через год могут рассмотреть в качестве претендента на членство в Европейском союзе.

При этом, уточнил Ващиковский, Польша вряд ли начнёт блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за исторических проблем, передаёт "Взгляд".

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.