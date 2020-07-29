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"И доллара не стоит": Билл Гейтс назвал проверку на коронавирус в США "сумасшествием"
29 июля 2020, 21:05 • 67 • В мире
Американский миллиардер Билл Гейтс назвал проверку на коронавирус в США "сумасшествием". По его мнению, система тестов на COVID-19, используемая в стране, является "тратой времени и средств" из-за долгих сроков подготовки результатов. "И доллара не стоит", - подчеркнул бизнесмен.
Американский миллиардер Билл Гейтс оценил тест-системы для проверки на наличие коронавируса, применяемые в США. Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала CNBC.
Он заявил, что существующий в стране порядок тестирования совершенно не оправдывает затрат на его обеспечение и является попросту бессмысленным. Основная причина - в слишком долгих сроках подготовки результатов.
Бизнесмен заметил, что зачастую итогов проверки приходится дожидаться целую неделю. Только в лучшем случае это занимает три дня или чуть дольше.
Он пояснил, что за столь долгий срок потенциальный заражённый может передать инфекцию многим другим людям. В связи с этим используемая сейчас в Соединённых Штатах система проверки на коронавирус является всего лишь "тратой времени и средств", подытожил он.
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