"И доказательств не надо": Казахстанский музей выдал фото финского концлагеря за репрессии в СССР

"Вот с таких подлогов начинается большая ложь и предательство", - пишет @Maxura5.

"Как они всегда удачно обрезают верхнюю часть надписи. И ладно в интернетах, но музей... Просто дно", - отмечает @LateCapitaliSSm.

"В Казахстане особо не парятся. Совето-русофобия прет уже из всех утюгов. И доказательств не надо. Аргумент один - так старики говорят!" - подчеркивает @sergey_svd.

"Я много раз слышал о сталинских репрессиях, но подтверждения не было. Когда уже будут доказательства? Я сам с Воркуты, но и там доказательств нет. Хотя там был главный оплот репрессий - Воркутлаг", - отмечает @lYdhljd1Y8ovt6q.

Фото: twitter.com/spacelordrock