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"И доказательств не надо": Казахстанский музей выдал фото финского концлагеря за репрессии в СССР

01 ноября 2019, 22:24  •  118 • В мире
В посвященном жертвам сталинских репрессий зале краеведческого музея в казахстанской Караганде посетителям демонстрируется в качестве экспоната фотография, на которой запечатлены дети за колючей проволокой. Однако, указывают пользователи, на самом деле это фото из финского детского концлагеря времен Великой Отечественной.
"Вот с таких подлогов начинается большая ложь и предательство", - пишет @Maxura5.
"Как они всегда удачно обрезают верхнюю часть надписи. И ладно в интернетах, но музей... Просто дно", - отмечает @LateCapitaliSSm.
"В Казахстане особо не парятся. Совето-русофобия прет уже из всех утюгов. И доказательств не надо. Аргумент один - так старики говорят!" - подчеркивает @sergey_svd.
"Я много раз слышал о сталинских репрессиях, но подтверждения не было. Когда уже будут доказательства? Я сам с Воркуты, но и там доказательств нет. Хотя там был главный оплот репрессий - Воркутлаг", - отмечает @lYdhljd1Y8ovt6q.
Фото: twitter.com/spacelordrock

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