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"И чем мы будем пугать Россию, счетами?": Польские читатели возмущены танковой авантюрой США

25 января 2022, 18:40  •  309 • Политика
Польские читатели оказались возмущены танковой авантюрой США. Они указывают на то, что американцы руководствуются не стремлением защитить Европу, а стремлением заработать. "И чем мы будем пугать Россию, счетами?" - задаются вопросом интернет-пользователи.
Польская Interia сообщила, что члены Палаты представителей США призывают американские власти ускорить вопрос продажи Польше танков M1A2 Abrams в связи с обострением ситуации на Украине.
Читателей издания возмутило то, что США пытаются заработать на своих союзниках. Они напомнили, как американские военные во время бегства из Афганистана оставили целые склады с оружием и военной техникой, которые в итоге достались джихадистам. А со своих европейских союзников они берут деньги.
Боевикам в Афганистане вы оставили полные ангары техники даром, а когда речь заходит о Польше, говорите о продаже. И это в то время, когда восточный фронт [НАТО] находится под угрозой,
- возмущается один из читателей.
Другой отмечает, что приобретение бронетехники скорее спровоцирует Россию, чем сдержит её. А если вспыхнет война, то никакие "Абрамсы" Польше не помогут.
И чем мы будем пугать Россию, счетами за танки?
- задаётся он вопросом.
Один из комментаторов отметил, что США стремятся заработать на Польше, а вовсе не защитить её.
Отметим, что Польша ранее уже закупала американские танки "Абрамс" для сдерживания "русской угрозы". Своим "сдерживанием" Варшава сама создала угрозу для Союзного государства, в результате чего Россия и Белоруссия начали отрабатывать сценарий совместного отражения атаки НАТО со стороны Польши.

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