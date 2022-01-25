"И чем мы будем пугать Россию, счетами?": Польские читатели возмущены танковой авантюрой США

Польские читатели оказались возмущены танковой авантюрой США. Они указывают на то, что американцы руководствуются не стремлением защитить Европу, а стремлением заработать. "И чем мы будем пугать Россию, счетами?" - задаются вопросом интернет-пользователи.

Польская Interia сообщила, что члены Палаты представителей США призывают американские власти ускорить вопрос продажи Польше танков M1A2 Abrams в связи с обострением ситуации на Украине.

Читателей издания возмутило то, что США пытаются заработать на своих союзниках. Они напомнили, как американские военные во время бегства из Афганистана оставили целые склады с оружием и военной техникой, которые в итоге достались джихадистам. А со своих европейских союзников они берут деньги.

Боевикам в Афганистане вы оставили полные ангары техники даром, а когда речь заходит о Польше, говорите о продаже. И это в то время, когда восточный фронт [НАТО] находится под угрозой,

- возмущается один из читателей.

Другой отмечает, что приобретение бронетехники скорее спровоцирует Россию, чем сдержит её. А если вспыхнет война, то никакие "Абрамсы" Польше не помогут.

И чем мы будем пугать Россию, счетами за танки?

- задаётся он вопросом.

Один из комментаторов отметил, что США стремятся заработать на Польше, а вовсе не защитить её.

Отметим, что Польша ранее уже закупала американские танки "Абрамс" для сдерживания "русской угрозы". Своим "сдерживанием" Варшава сама создала угрозу для Союзного государства, в результате чего Россия и Белоруссия начали отрабатывать сценарий совместного отражения атаки НАТО со стороны Польши.