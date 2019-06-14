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"И человечество заглянет в бездну": Соловьев об ударе США по Ирану после атаки на танкеры в Оманском заливе

14 июня 2019, 02:24  •  65 • В мире
Телеведущий прокомментировал ситуацию с инцидентом в Оманском заливе, где сегодня были взорваны танкеры. США возложили ответственность за атаку на Иран, отметив, что ответ последует. Владимир Соловьев считает, что главный вопрос - каким этот ответ будет.
По мнению российского телеведущего, то, что сейчас происходит, - отработанный сценарий, и война может вспыхнуть в любой момент. Главный же вопрос заключается не в том, нанесут ли сейчас США удар, а в том, каким этот удар будет.
"Будет ли этот удар ядерным? Вот тогда ящик Пандоры будет открыт. И человечество заглянет в бездну…" - написал в своем Twitter Соловьев.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает иранских военных ответственными за взрывы танкеров в Оманском заливе.
Совбез ООН проведет в четверг экстренную встречу, на которой обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе.
Два танкера загорелись после того, как подверглись, по данным Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были граждане РФ, были эвакуированы экстренными службами Ирана.

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