"И человечество заглянет в бездну": Соловьев об ударе США по Ирану после атаки на танкеры в Оманском заливе

По мнению российского телеведущего, то, что сейчас происходит, - отработанный сценарий, и война может вспыхнуть в любой момент. Главный же вопрос заключается не в том, нанесут ли сейчас США удар, а в том, каким этот удар будет.

"Будет ли этот удар ядерным? Вот тогда ящик Пандоры будет открыт. И человечество заглянет в бездну…" - написал в своем Twitter Соловьев.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает иранских военных ответственными за взрывы танкеров в Оманском заливе.

Совбез ООН проведет в четверг экстренную встречу, на которой обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе.

Два танкера загорелись после того, как подверглись, по данным Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были граждане РФ, были эвакуированы экстренными службами Ирана.