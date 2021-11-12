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"И чего к нам лезть?": Сатановский прочертил "красные линии" для США

12 ноября 2021, 10:25  •  33 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прочертил для США и Запада в целом "красные линии". Эксперт напомнил западным деятелям, что у них нет никаких шансов перед большой Россией: "И чего к нам лезть?"
В своём Telegram-канале Сатановский отметил, что ему всегда "ужасно интересно" слушать советы от американских или европейских деятелей, которые в очередной раз пытаются указать России, должна она или нет поддерживать Донбасс и какие у неё должны быть отношения с Украиной, Грузией и другими странами на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.
Он подчеркнул, что ни один из этих западных чиновников абсолютно не знает ни культуры, ни истории, ни быта, ни обычаев народов этих стран, не говоря уже о том, чтобы похвастаться проведёнными в них детством и юностью.
"Он там проводил детство? Учился в школе или университете?.. Он там дрался смертным боем на танцплощадке с местными? Ну так и чего к нам лезть?" - недоумевает Сатановский.
Известный политолог также добавил, что прошло 20 лет с тех пор, как "автор сказал Кондолизе Райс" - ещё во времена, когда она занимала должность госсекретаря США, - о том, что "Грузия и Украина - это "красные линии", пересечения которых наши никому не простят".
"Да и всё остальное, что ещё недавно было частью единой страны, относится к той же самой категории", - написал эксперт.
Евгений Сатановский отметил, что за эти земли самоотверженно воевали наши предки и к ним никакого отношения не имеет никто из американских чиновников.

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