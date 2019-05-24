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"Huawei – это нечто очень опасное": Трамп допускает включение вопроса с компанией в торговую сделку с Китаем
24 мая 2019, 09:09 • 40 • В мире
Вариантом разрешения ситуации, сложившейся с Huawei, может стать включение компании в торговую сделку с Китаем, если она вообще будет заключена, заявил Трамп. При этом он негативно отозвался о китайском производителе: "Huawei – это нечто очень опасное", - заявил президент США.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер сообщил, что рассматривается вопрос о том, что компания Huawei "в каком-то виде" будет включена в торговую сделку. Правда, уверенности в том, что эта сделка с Китаем будет заключена, у Трампа, видимо, нет. Тем не менее он отметил, что "это выглядело бы хорошо" для США. Однако о самой компании у него мнение скорее негативное.
"Huawei – это нечто очень опасное. Посмотрите, что они делали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, - это очень опасно", - цитирует слова американского лидера "Интерфакс".
Напомним, недавно президент США подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США в том случае, если они "угрожают национальной безопасности" страны.
Конкретные страны в указе не перечислялись, но вскоре стало известно о том, что Вашингтон запустил глобальную кампанию, которая оказалась направленной непосредственно на китайскую Huawei.
Также США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.
Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.
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