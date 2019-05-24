"Huawei – это нечто очень опасное": Трамп допускает включение вопроса с компанией в торговую сделку с Китаем

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер сообщил, что рассматривается вопрос о том, что компания Huawei "в каком-то виде" будет включена в торговую сделку. Правда, уверенности в том, что эта сделка с Китаем будет заключена, у Трампа, видимо, нет. Тем не менее он отметил, что "это выглядело бы хорошо" для США. Однако о самой компании у него мнение скорее негативное.

"Huawei – это нечто очень опасное. Посмотрите, что они делали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, - это очень опасно", - цитирует слова американского лидера "Интерфакс".

Напомним, недавно президент США подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США в том случае, если они "угрожают национальной безопасности" страны.

Конкретные страны в указе не перечислялись, но вскоре стало известно о том, что Вашингтон запустил глобальную кампанию, которая оказалась направленной непосредственно на китайскую Huawei.

Также США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.