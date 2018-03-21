"Гуманно, быстро и безболезненно": В США придумали новый способ казни

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Палата представителей американского штата Алабама одобрила закон, позволяющий применять азот для казни преступников, приговоренных к высшей мере наказания.

Алабама стала первым штатом США, позволившим казнить преступников с помощью азота. Раньше подобный способ смертной казни никогда не применялся в Америке.

Известно, что усыпление с помощью азота будет применяться в случае, когда преступника по той или иной причине нельзя казнить с помощью ставшей традиционной в США смертельной инъекции. В ходе дебатов по данному вопросу в палате представителей штата местный парламентарий Джим Хилл охарактеризовал новый способ смертной казни как более человечный.

"Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", - заявил республиканец.

Стоит отметить, что не все алабамские законодатели оказались согласны с оценками Хилла. Так, противники законопроекта отметили, что поскольку данный способ казни никогда не применялся в США, в том, что он является безболезненным, пока нельзя быть уверенными.

Некоторые критики законопроекта даже назвали его регрессивным шагом. Так, представитель демократов в алабамской палате представителей Томас Джексон сравнил усыпление с помощью азота с газовыми камерами.

"Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", - сказал он.