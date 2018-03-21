Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минюст изгнал из России еще одного "грантодателя" из США
В Киеве полицейские задержали у здания кабмина семерых митингующих
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
Facebook могут заставить признать "вмешательство России в выборы в США"...
Главная / В мире

"Гуманно, быстро и безболезненно": В США придумали новый способ казни

21 марта 2018, 22:39  •  61 • В мире
Палата представителей американского штата Алабама одобрила закон, позволяющий применять азот для казни преступников, приговоренных к высшей мере наказания.
Алабама стала первым штатом США, позволившим казнить преступников с помощью азота. Раньше подобный способ смертной казни никогда не применялся в Америке.
Известно, что усыпление с помощью азота будет применяться в случае, когда преступника по той или иной причине нельзя казнить с помощью ставшей традиционной в США смертельной инъекции. В ходе дебатов по данному вопросу в палате представителей штата местный парламентарий Джим Хилл охарактеризовал новый способ смертной казни как более человечный.
"Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", - заявил республиканец.
Стоит отметить, что не все алабамские законодатели оказались согласны с оценками Хилла. Так, противники законопроекта отметили, что поскольку данный способ казни никогда не применялся в США, в том, что он является безболезненным, пока нельзя быть уверенными.
Некоторые критики законопроекта даже назвали его регрессивным шагом. Так, представитель демократов в алабамской палате представителей Томас Джексон сравнил усыпление с помощью азота с газовыми камерами.
"Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 16:09
Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл
20 марта 2018, 23:54
После 1 апреля заходите за анализами: ОЗХО пришлет Лондону заключение по "Новичку"
21 марта 2018, 09:39
Автобус с туристами упал с обрыва на Филиппинах: Есть жертвы

Загрузка...
21 марта 2018, 22:39
"Гуманно, быстро и безболезненно": В США придумали новый способ казни
21 марта 2018, 03:09
"Спасшие нас от катастрофы": Мини-сериал о Чернобыле снимет режиссер "Ходячих мертвецов"
21 марта 2018, 19:24
США и Саудовская Аравия подумают, как заставить Россию заплатить за Сирию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
16 марта 2018, 19:09
Меркель пошла на попятную в обвинении России
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.