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"Гуманно, быстро и безболезненно": В США придумали новый способ казни
21 марта 2018, 22:39 • 61 • В мире
Палата представителей американского штата Алабама одобрила закон, позволяющий применять азот для казни преступников, приговоренных к высшей мере наказания.
Алабама стала первым штатом США, позволившим казнить преступников с помощью азота. Раньше подобный способ смертной казни никогда не применялся в Америке.
Известно, что усыпление с помощью азота будет применяться в случае, когда преступника по той или иной причине нельзя казнить с помощью ставшей традиционной в США смертельной инъекции. В ходе дебатов по данному вопросу в палате представителей штата местный парламентарий Джим Хилл охарактеризовал новый способ смертной казни как более человечный.
Стоит отметить, что не все алабамские законодатели оказались согласны с оценками Хилла. Так, противники законопроекта отметили, что поскольку данный способ казни никогда не применялся в США, в том, что он является безболезненным, пока нельзя быть уверенными.
Некоторые критики законопроекта даже назвали его регрессивным шагом. Так, представитель демократов в алабамской палате представителей Томас Джексон сравнил усыпление с помощью азота с газовыми камерами.
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