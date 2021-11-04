Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суто...
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
Главная / Политика

"Гуманитарная катастрофа": Писатель предсказал судьбу Украины

04 ноября 2021, 10:30  •  108 • Политика
Известный русский писатель-фантаст Сергей Волков предсказал наиболее вероятный исход войны между Украиной и Россией, если Киев таковую всё же развяжет. Он напомнил, что сейчас ВСУ уже не те, какими были в 2014 году, а значит, Донбассу может грозить гуманитарная катастрофа. Но в итоге Украина всё равно проиграет и "превратится в буферную зону".
Если Украина поддастся на манипуляции Запада и всё же вторгнется на территорию донбасских республик, то Россия вынуждена будет вмешаться. В этом убеждён писатель-фантаст Сергей Волков, автор и соавтор многочисленных романов, включая нашумевший роман "Чикатило. Явление зверя".
В интервью изданию "Украина.Ру" писатель предсказал исход этих военных действий: "Начнётся гуманитарная катастрофа, начнётся уничтожение мирных жителей, разрушение населённых пунктов, инфраструктуры и т.д.". Россия, по его словам, просто не может в таком случае не вмешаться, поскольку в Донбассе уже живёт полмиллиона наших граждан.
При этом недооценивать возможности украинских военных нельзя, предупредил Волков: он напомнил, что сегодня вооружённые силы Украины уже не те, какими были в 2014 году. "Они поднакопили какой-то опыт, они что-то получили от Запада в плане вооружений", - заявил писатель.
Волков считает, что современное состояние ВСУ позволит им вести "полусредневековую войну", то есть солдаты будут заходить в населённые пункты и "устраивать там зачистки".
Тем не менее войну Украина, бесспорно, проиграет, и тогда часть её территории почти наверняка войдёт в состав России, уверен автор. А те области, которые воспротивятся, превратятся в некую "буферную территорию" между Россией и Европой, какой была когда-то Польша.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





108
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
03 ноября 2021, 23:20
Зеленский "загнал в угол" Байдена на саммите в Глазго - СМИ
04 ноября 2021, 01:05
Не вашим, а нашим: зачем Россия ограничивает экспорт азотных удобрений
04 ноября 2021, 01:05
Отмена QR-кодов в Крыму. Что происходит на самом деле
04 ноября 2021, 02:55
"Это просто цирк": Защитнику прав русских в Казахстане не дали гражданство России - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
31 октября 2021, 11:20
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.