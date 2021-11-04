"Гуманитарная катастрофа": Писатель предсказал судьбу Украины

Известный русский писатель-фантаст Сергей Волков предсказал наиболее вероятный исход войны между Украиной и Россией, если Киев таковую всё же развяжет. Он напомнил, что сейчас ВСУ уже не те, какими были в 2014 году, а значит, Донбассу может грозить гуманитарная катастрофа. Но в итоге Украина всё равно проиграет и "превратится в буферную зону".

Если Украина поддастся на манипуляции Запада и всё же вторгнется на территорию донбасских республик, то Россия вынуждена будет вмешаться. В этом убеждён писатель-фантаст Сергей Волков, автор и соавтор многочисленных романов, включая нашумевший роман "Чикатило. Явление зверя".

В интервью изданию "Украина.Ру" писатель предсказал исход этих военных действий: "Начнётся гуманитарная катастрофа, начнётся уничтожение мирных жителей, разрушение населённых пунктов, инфраструктуры и т.д.". Россия, по его словам, просто не может в таком случае не вмешаться, поскольку в Донбассе уже живёт полмиллиона наших граждан.

При этом недооценивать возможности украинских военных нельзя, предупредил Волков: он напомнил, что сегодня вооружённые силы Украины уже не те, какими были в 2014 году. "Они поднакопили какой-то опыт, они что-то получили от Запада в плане вооружений", - заявил писатель.

Волков считает, что современное состояние ВСУ позволит им вести "полусредневековую войну", то есть солдаты будут заходить в населённые пункты и "устраивать там зачистки".

Тем не менее войну Украина, бесспорно, проиграет, и тогда часть её территории почти наверняка войдёт в состав России, уверен автор. А те области, которые воспротивятся, превратятся в некую "буферную территорию" между Россией и Европой, какой была когда-то Польша.