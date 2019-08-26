"Гуляем между катастрофой и апокалипсисом": Сатановский готовится к ядерной войне

России выгодно остаться нейтральной в конфликте на Ближнем Востоке. Такое мнение РИА ФАН высказал политолог Евгений Сатановский.

Как пояснил эксперт, у России имеются интересы как в Иране, так и в Израиле. Поэтому Москва заинтересована в погашении конфликта. Однако нельзя сказать, что Иран является главным союзником России в рамках процесса урегулирования конфликта в Сирии.

Дело в том, что иранцы якобы потеряли своё лицо в глазах российских военных.

"В случае конфликта Россия будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами", - пояснил политолог.

По мнению Сатановского, сейчас на Ближнем Востоке из-за противостояния Ирана и Израиля складывается ситуация, когда мы гуляем между катастрофой и апокалипсисом. Он не исключает, что всё это выльется в ядерную войну.