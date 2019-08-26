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"Гуляем между катастрофой и апокалипсисом": Сатановский готовится к ядерной войне

26 августа 2019, 21:39  •  108 • Политика
Евгений Сатановский не исключает, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может привести к началу ядерной войны. Это связано с противостоянием между Ираном и Израилем. "Гуляем между катастрофой и апокалипсисом", - пояснил он.
России выгодно остаться нейтральной в конфликте на Ближнем Востоке. Такое мнение РИА ФАН высказал политолог Евгений Сатановский.
Как пояснил эксперт, у России имеются интересы как в Иране, так и в Израиле. Поэтому Москва заинтересована в погашении конфликта. Однако нельзя сказать, что Иран является главным союзником России в рамках процесса урегулирования конфликта в Сирии.
Дело в том, что иранцы якобы потеряли своё лицо в глазах российских военных.
"В случае конфликта Россия будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами", - пояснил политолог.
По мнению Сатановского, сейчас на Ближнем Востоке из-за противостояния Ирана и Израиля складывается ситуация, когда мы гуляем между катастрофой и апокалипсисом. Он не исключает, что всё это выльется в ядерную войну.

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