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"ГУЛАГ и одна винтовка на троих": Сколько раз давали Пулитцера за ложь о России, посчитал блогер
08 мая 2020, 16:10 • 14 • Политика
Президент США Дональд Трамп требует "разжаловать" лауреатов Пулитцера за фейки о России. Он назвал русофобские статьи удостоившихся наград журналистов "враньём". Блогер Сергей Колясников между тем сравнил прошлое и настоящее некогда престижной премии. "ГУЛАГ и одна винтовка на троих существенно повысят вероятность награды", - заметил он.
Американский лидер Дональд Трамп считает, что журналисты The New York Times, удостоившиеся Пулитцеровской премии за антироссийские публикации, должны вернуть награды.
Пока этого не произошло, авторитет некогда крупнейшей журналистской премии будет считаться подорванным.
Глава Белого дома отметил, что материалы официального расследования, недавно обнародованные властями, свидетельствуют о том, что РФ никоим образом не вмешивалась в ход последних президентских выборов в Штатах.
Блогер Сергей Колясников в комментарии для RT проследил историю номинаций в категории "Международная журналистика" в рамках "Пулитцеровской премии".
Он заметил, что со временем это мероприятие превратилось просто в фарс. Если раньше награды получали Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек и другие признанные гении слова, то теперь лауреатами становятся так называемые журналисты, которые "описывают вымышленные ужасы российской действительности".
Как минимум три раза за последние 10 лет Пулитцера получали авторы фейковых статей об "ужасах" в России - в 2011-м, 2017-м и теперь в 2020 году, подчеркнул Сергей Колясников.
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