"Гуайдов у США хватит на всех": В Сети отреагировали на «освобождение» Трампом никарагуанского народа

Джон Болтон написал в twiiter, что Трамп заявил об освобождении никарагуанского народа от их президента Ортеги. В Сети отреагировали:"Гуайдов у США хватит на всех".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своё twitter-аккаунте, что Дональд Трамп заявил, что дни президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены. Глава Белого Дома также провогласил, что никарагуанский народ скоро будет свободен

В Сети прокомментировали этот пост, что "Гуайдов у США хватит на всех". В России пользователи считают, что какого-нибудь, кого выберут Штаты назначат президентом и туда.

"А в Европе подхрюкнут", — заключили российские пользователи, приняв на вооружение выражение президента Владимира Путина из Послания Федеральному Собранию.