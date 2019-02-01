"Гуайдо должен прийти" вместо "Асад должен уйти": Запад сменил своё основное требование

События в Венесуэле заставили США и другие государства Запада сменить одно из своих основных внешнеполитических требований. Лозунг "Асад должен уйти" сменился на "Гуайдо должен прийти", пишут в соцсетях.

Напомним, что 21 января в Венесуэле начались демонстрации, направленные против президента страны Николаса Мадуро и его правительства. На их фоне глава оппозиционного парламента Боливарианской Республики Хуан Гуайдо провозгласил себя также и новым главой государства.

Вскоре США заявили, что признают полномочия Гуайдо в качестве и.о. президента Венесуэлы. Ранее на этой неделе Дональд Трамп даже совершил официальный телефонный звонок в Венесуэлу, чтобы поздравить оппозиционного лидера с началом его президентской каденции.

Россия в свою очередь отказывается поддержать политические амбиции Гуайдо и продолжает считать Николаса Мадуро законно избранным президентом Венесуэлы.

На фоне политического кризиса в Венесуэле традиционное требование США и коллективного Запада касательно ухода в отставку президента Сирии Башара Асада действительно перестало звучать так часто, как раньше.

"Запад пощупал свежую шишку на лбу и решил не наступать больше на грабли под названием "Асад должен уйти". Теперь используется "Гуайдо должен прийти", - пишет один из пользователей Twitter.