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"Гуайдо должен прийти" вместо "Асад должен уйти": Запад сменил своё основное требование

01 февраля 2019, 01:54  •  54 • Политика
События в Венесуэле заставили США и другие государства Запада сменить одно из своих основных внешнеполитических требований. Лозунг "Асад должен уйти" сменился на "Гуайдо должен прийти", пишут в соцсетях.
Напомним, что 21 января в Венесуэле начались демонстрации, направленные против президента страны Николаса Мадуро и его правительства. На их фоне глава оппозиционного парламента Боливарианской Республики Хуан Гуайдо провозгласил себя также и новым главой государства.
Вскоре США заявили, что признают полномочия Гуайдо в качестве и.о. президента Венесуэлы. Ранее на этой неделе Дональд Трамп даже совершил официальный телефонный звонок в Венесуэлу, чтобы поздравить оппозиционного лидера с началом его президентской каденции.
Россия в свою очередь отказывается поддержать политические амбиции Гуайдо и продолжает считать Николаса Мадуро законно избранным президентом Венесуэлы.
На фоне политического кризиса в Венесуэле традиционное требование США и коллективного Запада касательно ухода в отставку президента Сирии Башара Асада действительно перестало звучать так часто, как раньше.
"Запад пощупал свежую шишку на лбу и решил не наступать больше на грабли под названием "Асад должен уйти". Теперь используется "Гуайдо должен прийти", - пишет один из пользователей Twitter.
Запад пощупал свежую шишку на лбу и решил не наступать больше на грабли под названием «Асад должен уйти». Теперь используется «Гуаидо должен прийти».
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 31 января 2019 г.

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