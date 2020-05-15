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"Грязные руки": Россия доходчиво объяснила подачу апелляции по делу ЮКОСа

15 мая 2020, 16:55  •  151 • Политика
Россия доходчиво объяснила, почему решила обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с РФ $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. В Минюсте назвали главные причины решения России.
Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
По мнению российской стороны, выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованны. В Минюсте отметили, что при принятии решения Апелляционный суд Гааги не принял во внимание многочисленные вопиющие факты. Например тот, что "контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за её приватизацию".
Кроме того, бывшими владельцами допускалось систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.
"Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к Энергетической хартии (ДЭХ), на который они ссылаются", - отметили в Минюсте России, добавив, что также были "представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу".
На основании многочисленных фактов, свидетельствующих против истца, Россия и подаёт апелляцию.

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