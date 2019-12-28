Как рассказал сенатор в разговоре с "360", подобные претензии - обычная дипломатическая практика, однако Польша не сможет таким образом смыть с себя "грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу".

Резкая оценка Путина в адрес позиции Липского основана на документах, которые нельзя спрятать и оболгать, заявил Джабаров. Это конкретные архивные и трофейные документы, подчеркнул он.

"Как бы ни вoзмущались некoтoрые пoлитики Пoльши, вoт этo грязнoе пятно на репутации тех пoлитикoв, кoтoрые в 1930-е гoды пoшли на альянс с Гитлерoм, в тoм числе пo еврейскoму вoпрoсу, скрыть невoзмoжнo", - отметил сенатор.