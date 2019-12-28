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"Грязное пятно": Сенатор объяснил жёсткие слова Путина о польском после-антисемите
28 декабря 2019, 22:09 • 4 • Политика
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал претензии, которые польские власти предъявили послу России Сергею Андрееву после заявления президента России Владимира Путина в адрес посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.
Как рассказал сенатор в разговоре с "360", подобные претензии - обычная дипломатическая практика, однако Польша не сможет таким образом смыть с себя "грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу".
Резкая оценка Путина в адрес позиции Липского основана на документах, которые нельзя спрятать и оболгать, заявил Джабаров. Это конкретные архивные и трофейные документы, подчеркнул он.
"Как бы ни вoзмущались некoтoрые пoлитики Пoльши, вoт этo грязнoе пятно на репутации тех пoлитикoв, кoтoрые в 1930-е гoды пoшли на альянс с Гитлерoм, в тoм числе пo еврейскoму вoпрoсу, скрыть невoзмoжнo", - отметил сенатор.
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