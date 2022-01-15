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"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе

15 января 2022, 16:55  •  248 • Политика
Украинский депутат в прямом эфире рассекретил планы по раздаче оружия на границе. Как отметил военкор Семён Пегов, "похоже, грядет резня".
В эфире украинского телевидения депутат от президентской партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский заявил о том, что уже завтра во всех пограничных областях Украины бригадам территориальной обороны, которые, к слову, были созданы якобы для "защиты от России", раздадут оружие и укажут места дислокации.
"До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идёт", - сказал депутат, добавив, что командующим силами территориальной обороны подтвердил ему эту информацию.
Комментируя эту ситуацию, русский военкор Семён Пегов напомнил о том, что большая часть территориальных батальонов Украины состоит из откровенных нацистов.
"Похоже, грядёт резня", - отметил он.
Напомним, что на Украине с 1 января вступает в силу подписанный президентом страны Владимиром Зеленским закон о "национальном сопротивлении". Многие аналитики считают, что так называемые тербаты созданы на самом деле для раздела и защиты своей власти отдельными представителями этой страны. Например, о создании своей армии заявил также мэр Киева Виталий Кличко. Как отмечают журналисты украинского издания "Страна", в слова Кличко о намерении "защитить" город от нападения России мало кто верит, и очевидно, что попытка создать свою армию больше похожа на желание укрепить своё влияние и контроль в столице.

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