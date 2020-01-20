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"Грядёт большая война": В изменениях Конституции России усмотрели "захват" Украины. Прилепин ответил всего двумя словами
20 января 2020, 19:24 • 78 • Политика
Украинское издание "Диалог.ua" усмотрело в предложенных президентом Владимиром Путиным изменениях в Конституцию России "захват новых территорий" Украины и Белоруссии. "Грядёт большая война", - пишет издание. Писатель Захар Прилепин в Twitter всего двумя словами ответил на подобное предположение. "Ужас-ужас", - написал он в Сети.
"Грядёт большая война", - с таким заголовком вышло украинское издание "Диалог.ua".
СМИ внезапно усмотрело в предложенных президентом Владимиром Путиным изменениях в Конституцию России узаконивание "захвата новых территорий" Украины и Белоруссии.
Эту публикацию у себя на странице в Twitter прокомментировал писатель Захар Прилепин. На подобное предположение украинского СМИ он ответил всего двумя словами.
"Ужас-ужас", - написал Прилепин.
Фото: скриншот twitter.com/ZaharPrilepin.
Сам Прилепин, к слову, также упомянут в статье. Украинские журналисты назвали его "писателем-террористом".
Интернет-пользователи под постом выразили недоумение по поводу украинской вариации на тему российской Конституции.
"Они с ума сошли? Живут в параллельной реальности? Откуда они это взяли? О чём они говорят, а главное - о чём они думают. У них страна в руинах, идёт гражданская война, народ нищает, заводы закрываются, госдолг растёт. Они вообще собираются решать свои проблемы или гори оно всё?" - удивляется Иван Стовбун @IvanStovbun.
Некоторые пользователи Сети в открытую поспорили с утверждением украинского СМИ.
"Грядёт мир и спокойствие, пока во главе России Путин", - считает Avab @avab_a.
Некоторые откровенно посмеялись над эпитетом, который дали украинские журналисты самому Прилепину.
"Писатель и террорист... Это эпохальное", - пишет Олег Крыжановский @zhiskar63, добавив несколько смеющихся до слёз смайликов.
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