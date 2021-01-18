"Грядёт большая перестройка…": В аресте Навального увидели часть большого плана

Политолог Александр Сосновский увидел в аресте Алексея Навального часть большого плана, разработанного западными кураторами блогера. Своими предположениями эксперт поделился с корреспондентом Царьграда.

18 января в здании УВД РФ по Химкам состоялся суд над оппозиционером. Представители МВД запросили для него 30 суток ареста. В результате иск был удовлетворён.

Сосновский убеждён, что, несмотря на весь нынешний ажиотаж вокруг фигуры Навального, его "кукловоды" в действительности замыслили рокировку. Он предположил, что крупные игроки намерены вывести на первый план супругу блогера - Юлию Навальную.

Это уже тренд - на первые политические роли выходят женщины, чьи мужья сидят в тюрьмах. В связи с этим, конечно, грядёт большая перестройка во всём навальнистском движении. Я думаю, что будет убран целый ряд людей, которые действовали при Алексее: офтальмолог Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, "расследователь" Георгий Албуров. Скорее всего, они вряд ли пригодятся Юлии Навальной. А вот насчёт Марии Певчих не уверен. Она может занять место близкого советника и куратора, - считает эксперт.

Он также оценил заявления представителей США, стран ЕС, Канады, осудивших арест блогера. Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что данные дипломатические демарши "не стоят ровным счётом ничего".