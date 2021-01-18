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"Грядёт большая перестройка…": В аресте Навального увидели часть большого плана

18 января 2021, 22:55  •  117 • Политика
В аресте Алексея Навального увидели часть большого плана. Об этом заявил Александр Сосновский. По его мнению, западные кураторы блогера намерены вывести на передний план супругу оппозиционера Юлию Навальную: "Грядёт большая перестройка…".
Политолог Александр Сосновский увидел в аресте Алексея Навального часть большого плана, разработанного западными кураторами блогера. Своими предположениями эксперт поделился с корреспондентом Царьграда.
18 января в здании УВД РФ по Химкам состоялся суд над оппозиционером. Представители МВД запросили для него 30 суток ареста. В результате иск был удовлетворён.
Сосновский убеждён, что, несмотря на весь нынешний ажиотаж вокруг фигуры Навального, его "кукловоды" в действительности замыслили рокировку. Он предположил, что крупные игроки намерены вывести на первый план супругу блогера - Юлию Навальную.
Это уже тренд - на первые политические роли выходят женщины, чьи мужья сидят в тюрьмах. В связи с этим, конечно, грядёт большая перестройка во всём навальнистском движении. Я думаю, что будет убран целый ряд людей, которые действовали при Алексее: офтальмолог Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, "расследователь" Георгий Албуров. Скорее всего, они вряд ли пригодятся Юлии Навальной. А вот насчёт Марии Певчих не уверен. Она может занять место близкого советника и куратора, - считает эксперт.
Он также оценил заявления представителей США, стран ЕС, Канады, осудивших арест блогера. Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что данные дипломатические демарши "не стоят ровным счётом ничего".
Это попытки играть на чужой территории, попытки отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Ни одно из государств не имеет права вмешиваться в дела другого, указывая, как должна вести себя юридическая система той или иной страны. Все эти вопли направлены только на одно - разрушить имидж России как правовой страны, показать её с негативной точки зрения, не дать нам возможности дальнейшего сближения, например, с Германией. Обратите внимание, что канцлер ФРГ Ангела Меркель промолчала по поводу ареста Навального, - подчеркнул Сосновский.

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