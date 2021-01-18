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"Грядёт большая перестройка…": В аресте Навального увидели часть большого плана
18 января 2021, 22:55 • 117 • Политика
В аресте Алексея Навального увидели часть большого плана. Об этом заявил Александр Сосновский. По его мнению, западные кураторы блогера намерены вывести на передний план супругу оппозиционера Юлию Навальную: "Грядёт большая перестройка…".
Политолог Александр Сосновский увидел в аресте Алексея Навального часть большого плана, разработанного западными кураторами блогера. Своими предположениями эксперт поделился с корреспондентом Царьграда.
18 января в здании УВД РФ по Химкам состоялся суд над оппозиционером. Представители МВД запросили для него 30 суток ареста. В результате иск был удовлетворён.
Сосновский убеждён, что, несмотря на весь нынешний ажиотаж вокруг фигуры Навального, его "кукловоды" в действительности замыслили рокировку. Он предположил, что крупные игроки намерены вывести на первый план супругу блогера - Юлию Навальную.
Он также оценил заявления представителей США, стран ЕС, Канады, осудивших арест блогера. Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что данные дипломатические демарши "не стоят ровным счётом ничего".
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