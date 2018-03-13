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"Грядут большие перемены": Мун Чжэ Ин рассказал, когда будет мир на Корейском полуострове

13 марта 2018, 13:09  •  100 • В мире
Президент Южной Кореи рассказал о возможности построения мира на Корейском полуострове.
Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с заявлением, в котором рассказал, как предстоящие саммиты могут повлиять на политическую ситуацию на полуострове.
Так, во время общения со своими старшими советниками и помощниками, Мун Чжэ Ин заявил, что в ближайшее время "здесь будет построен мир".
"На Корейском полуострове сложились условия для денуклеаризации и построения мира, - сказал Мун Чжэ Ин. - Если саммиты пройдут успешно, это принесет большие перемены для всего мира".
Также южнокорейский лидер отметил, что не стоит поддаваться пока излишнему оптимизму, так как пока не удалось между КНДР и остальными заинтересованными сторонами достичь какого-то кардинального изменения в ситуации.

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