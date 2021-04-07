Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Главная / Политика

"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись

07 апреля 2021, 09:35  •  254 • Политика
По мнению американского военного обозревателя, самый большой в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, известный также как "Белый лебедь", представляет из себя всего лишь гигантский "грузовик с ракетами". На самом деле эксперт несколько опоздал: Россия уже придумала решение проблемы.
Автор The National Interest Питер Сучиу опубликовал статью, в которой сравнивает российский бомбардировщик Ту-160 и его "предшественника" - американский Rockwell B-1 Lancer. По мнению американского эксперта, как минимум внешне они похожи.
Он уточнил, что Ту-160, хоть и является самым быстрым, самым большим и самым тяжёлым бомбардировщиком из когда-либо построенных, не имеет на борту никакого вооружения. Именно поэтому "Лебедя" в вылетах всегда сопровождают несколько истребителей.
Таким образом, заключает автор, Ту-160, который в НАТО почему-то называют Blackjack, - не более чем гигантский "ракетный грузовик.
На самом деле российские военные уже давно разработали авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который сможет заменить Ту-160 и будет способен незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны противника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



254
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
06 апреля 2021, 23:30
Не дольше 40 минут: Zoom отключает от своей видеосвязи вузы и компании в РФ
07 апреля 2021, 07:45
"Утилизировать, не уничтожая": После резиновых лодочек США могут отдать Украине самолёты-развалюхи
07 апреля 2021, 04:05
Яна Багрова покинула пост замглавы Росрыболовства
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 02:15
Прибалтийский фашизм: наследники кочегаров Освенцима засучили рукава
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.