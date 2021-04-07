"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись

По мнению американского военного обозревателя, самый большой в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, известный также как "Белый лебедь", представляет из себя всего лишь гигантский "грузовик с ракетами". На самом деле эксперт несколько опоздал: Россия уже придумала решение проблемы.

Автор The National Interest Питер Сучиу опубликовал статью, в которой сравнивает российский бомбардировщик Ту-160 и его "предшественника" - американский Rockwell B-1 Lancer. По мнению американского эксперта, как минимум внешне они похожи.

Он уточнил, что Ту-160, хоть и является самым быстрым, самым большим и самым тяжёлым бомбардировщиком из когда-либо построенных, не имеет на борту никакого вооружения. Именно поэтому "Лебедя" в вылетах всегда сопровождают несколько истребителей.

Таким образом, заключает автор, Ту-160, который в НАТО почему-то называют Blackjack, - не более чем гигантский "ракетный грузовик.

На самом деле российские военные уже давно разработали авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который сможет заменить Ту-160 и будет способен незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны противника.