|
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
07 апреля 2021, 09:35 • 254 • Политика
По мнению американского военного обозревателя, самый большой в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, известный также как "Белый лебедь", представляет из себя всего лишь гигантский "грузовик с ракетами". На самом деле эксперт несколько опоздал: Россия уже придумала решение проблемы.
Автор The National Interest Питер Сучиу опубликовал статью, в которой сравнивает российский бомбардировщик Ту-160 и его "предшественника" - американский Rockwell B-1 Lancer. По мнению американского эксперта, как минимум внешне они похожи.
Он уточнил, что Ту-160, хоть и является самым быстрым, самым большим и самым тяжёлым бомбардировщиком из когда-либо построенных, не имеет на борту никакого вооружения. Именно поэтому "Лебедя" в вылетах всегда сопровождают несколько истребителей.
Таким образом, заключает автор, Ту-160, который в НАТО почему-то называют Blackjack, - не более чем гигантский "ракетный грузовик.
На самом деле российские военные уже давно разработали авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который сможет заменить Ту-160 и будет способен незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны противника.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
254
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 апреля 2021, 02:55
|
06 апреля 2021, 08:50
|
04 апреля 2021, 12:50
|
31 марта 2021, 14:25
|
02 апреля 2021, 07:40
|
02 апреля 2021, 00:20
|
31 марта 2021, 18:05