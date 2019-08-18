"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ

Грузия совершила большую ошибку, когда вышла из СНГ в 2009 году, громко хлопнув дверью. Такое мнение высказала в интервью бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Речь идёт об официальном выходе Грузии из состава Содружества Независимых Государств 18 августа 2009 года. Это было сделано в знак протеста против действий России в 2008 году по защите Южной Осетии от грузинского нападения.

"Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят", - сказала Бурджанадзе.

Она указала, что выход из СНГ не принёс Грузии никакой пользы, а только вред. Организация была ареной для переговорного процесса, она позволяла встречаться с представителями России и других государств. Но вместо того, чтобы использовать эту площадку по максимуму, Грузия её покинула.