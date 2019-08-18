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"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ

18 августа 2019, 15:24  •  182 • В мире
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ. По её словам, это был политический жест, который не принёс никакой пользы, а только один вред.
Грузия совершила большую ошибку, когда вышла из СНГ в 2009 году, громко хлопнув дверью. Такое мнение высказала в интервью бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.
Речь идёт об официальном выходе Грузии из состава Содружества Независимых Государств 18 августа 2009 года. Это было сделано в знак протеста против действий России в 2008 году по защите Южной Осетии от грузинского нападения.
"Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят", - сказала Бурджанадзе.
Она указала, что выход из СНГ не принёс Грузии никакой пользы, а только вред. Организация была ареной для переговорного процесса, она позволяла встречаться с представителями России и других государств. Но вместо того, чтобы использовать эту площадку по максимуму, Грузия её покинула.
"Грузия своим решением допустила ошибку, так как её нахождение в Содружестве не ущемляло её суверенитет", - цитирует "РИА Новости" слова Бурджанадзе.

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