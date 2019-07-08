"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз протестующих после оскорбления Путина

После нецензурных и оскорбительных высказываний в адрес президента России со стороны журналиста Георгия Габунии, прозвучавших на русском языке в эфире программы "Постскриптум", возле здания, где располагается "Рустави 2", собралась толпа митингующих. Участники акции протеста требовали закрытия телеканала и кидали в сторону офиса яйца и веники.

По словам Ники Гварамии, местная полиция не может обеспечить безопасность сотрудникам телеканала, и уже были совершены нападения на журналистов и операторов программы "Курьер".

"Мы готовы возобновить вещание "Рустави 2“ сразу же, как только правительство выполнит свои обязательства и защитит безопасность канала и его сотрудников", - цитирует слова гендиректора телекомпании "360".

Программа, в которой телеведущий "Рустави 2" грязно оскорбил российского президента Владимира Путина, поглумившись над памятью его родителей, и даже корчился в улыбке, говоря грязные непотребства, вышла накануне вступления в силу временного запрета авиасообщения с Грузией.

Скандал получился очень громкий, так что на него пришлось реагировать президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Мамуке Бахтадзе. Оба выходку журналиста осудили, произнесли разные громкие слова, но извинений от руководства Грузии никто так и не услышал.

Не стал извиняться за своего сотрудника и гендиректор "Рустави 2". Хотя он и заявил, что разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления, "идет вразрез со всеми грузинскими традициями", однако он в целом "с пафосом выступления согласен".