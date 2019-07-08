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"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз протестующих после оскорбления Путина

08 июля 2019, 08:09  •  222 • В мире
Генеральный директор оскандалившегося "Рустави 2" Ника Гварамия сообщил о том, что вещание грузинского телеканала временно приостанавливается. Причиной такого решения стала "угроза безопасности" сотрудников телеканала.
После нецензурных и оскорбительных высказываний в адрес президента России со стороны журналиста Георгия Габунии, прозвучавших на русском языке в эфире программы "Постскриптум", возле здания, где располагается "Рустави 2", собралась толпа митингующих. Участники акции протеста требовали закрытия телеканала и кидали в сторону офиса яйца и веники.
По словам Ники Гварамии, местная полиция не может обеспечить безопасность сотрудникам телеканала, и уже были совершены нападения на журналистов и операторов программы "Курьер".
"Мы готовы возобновить вещание "Рустави 2“ сразу же, как только правительство выполнит свои обязательства и защитит безопасность канала и его сотрудников", - цитирует слова гендиректора телекомпании "360".
Программа, в которой телеведущий "Рустави 2" грязно оскорбил российского президента Владимира Путина, поглумившись над памятью его родителей, и даже корчился в улыбке, говоря грязные непотребства, вышла накануне вступления в силу временного запрета авиасообщения с Грузией.
Скандал получился очень громкий, так что на него пришлось реагировать президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Мамуке Бахтадзе. Оба выходку журналиста осудили, произнесли разные громкие слова, но извинений от руководства Грузии никто так и не услышал.
Не стал извиняться за своего сотрудника и гендиректор "Рустави 2". Хотя он и заявил, что разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления, "идет вразрез со всеми грузинскими традициями", однако он в целом "с пафосом выступления согласен".

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