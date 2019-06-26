"Грузины потеряют все": Жириновский предложил вернуть 2008 год

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал к введению жестких экономических ограничений против Грузии после антироссийских беспорядков в Тбилиси, устроенных партией грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Российский политик считает, что необходимо принять меры, аналогичные тем, что были введены в 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию.

Жириновский предлагает прекратить все коммерческие связи с Грузией. Кроме того, вернуть на родину всех грузинских предпринимателей, не имеющих гражданства России.

"Когда мы введем мощные ограничения, грузины потеряют все. Они сами себе делают хуже", - написал Жириновский.

Напомним, что антироссийские беспорядки в столице Грузии прошли на прошлой неделе. Их организовала партия экс-президента Саакашвили, ответственного за нападение грузинских войск на Южную Осетию и прошлое обострение между Москвой и Тбилиси. В ответ на беспорядки президент России отменил прямое авиасообщение между Россией и Грузией, а также ввел временный запрет на продажу туристических путевок в эту страну. Меры были приняты из-за опасений за безопасность граждан России в связи с активизацией грузинских русофобских элементов.