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"Грузины потеряют все": Жириновский предложил вернуть 2008 год
26 июня 2019, 03:39 • 64 • Политика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума после антироссийских беспорядков и последовавших за ними ответных мер. "Когда мы введем мощные ограничения (как в 2008 году), грузины потеряют все. Они сами себе делают хуже", - заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал к введению жестких экономических ограничений против Грузии после антироссийских беспорядков в Тбилиси, устроенных партией грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Российский политик считает, что необходимо принять меры, аналогичные тем, что были введены в 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию.
Жириновский предлагает прекратить все коммерческие связи с Грузией. Кроме того, вернуть на родину всех грузинских предпринимателей, не имеющих гражданства России.
Напомним, что антироссийские беспорядки в столице Грузии прошли на прошлой неделе. Их организовала партия экс-президента Саакашвили, ответственного за нападение грузинских войск на Южную Осетию и прошлое обострение между Москвой и Тбилиси. В ответ на беспорядки президент России отменил прямое авиасообщение между Россией и Грузией, а также ввел временный запрет на продажу туристических путевок в эту страну. Меры были приняты из-за опасений за безопасность граждан России в связи с активизацией грузинских русофобских элементов.
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