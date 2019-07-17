Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров заявил, что Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса
С-400 против господства в воздухе F-35: В США объяснили, почему покупка Турцией ...
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
"А нас то за що?" Всемирный Конгресс Украинцев запретили (Руслан Осташ...
Главная / Политика

"Грузинские власти должны понять все сами": Лавров – об опасности раскручивания антироссийской истерии в Грузии

17 июля 2019, 06:39  •  72 • Политика
Попытки некоторых представителей политической элиты Грузии, проявляющей откровенно радикальные настроения и разжигающей русофобия, не могут не вызывать обеспокоенность, считает глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом министр заявил в интервью изданию "Аргументы и Факты". По мнению Лаврова, то, какие взаимоотношения складываются между грузинскими властями и оппозицией – это внутреннее дело самой Грузии, в которое Россия вмешиваться не намерена.
Тем не менее попытки, предпринимаемые некоторые представителями грузинской политической элиты, которые поставили себе целью поссорить народы Грузии и России, разжигая русофобские настроения в обществе, не могут не вызывать беспокойства, отметил глава российского МИД.
Министр предположил, что подобные "деятели" едва ли могут или хотят оценить тот огромный ущерб, который наносят своей же стране своими радикальными действиями.
"Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес Президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе", - заявил в интервью Сергей Лавров.
Напомним, после скандальной выходки журналиста телеканала "Рустави 2" президент России выступил с заявлением по ситуации в Грузии, призвав не делать ничего во вред грузинскому народу, который он уважал и уважает.
Владимир Путин в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгий Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 06:39
"Антироссийские фобии продолжают нагнетаться": Лавров – о перспективах в отношениях Москвы и Вашингтона
17 июля 2019, 06:39
"Грузинские власти должны понять все сами": Лавров – об опасности раскручивания антироссийской истерии в Грузии
17 июля 2019, 00:09
В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мире
17 июля 2019, 00:09
"Порошенко не с кем будет выпить": В Сети отреагировали на уход Юнкера из Еврокомиссии
17 июля 2019, 00:09
"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - видео
17 июля 2019, 03:24
"Все перевернулось с ног на голову": Пранкер Вован оспорит отказ в регистрации его кандидатуры на выборы в МГД
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 00:09
"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отл...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 00:09
"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитик...
17 июля 2019, 00:09
В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным российским судном
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.