"Грузинские власти должны понять все сами": Лавров – об опасности раскручивания антироссийской истерии в Грузии

Об этом министр заявил в интервью изданию "Аргументы и Факты". По мнению Лаврова, то, какие взаимоотношения складываются между грузинскими властями и оппозицией – это внутреннее дело самой Грузии, в которое Россия вмешиваться не намерена.

Тем не менее попытки, предпринимаемые некоторые представителями грузинской политической элиты, которые поставили себе целью поссорить народы Грузии и России, разжигая русофобские настроения в обществе, не могут не вызывать беспокойства, отметил глава российского МИД.

Министр предположил, что подобные "деятели" едва ли могут или хотят оценить тот огромный ущерб, который наносят своей же стране своими радикальными действиями.

"Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии. Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес Президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе", - заявил в интервью Сергей Лавров.

Напомним, после скандальной выходки журналиста телеканала "Рустави 2" президент России выступил с заявлением по ситуации в Грузии, призвав не делать ничего во вред грузинскому народу, который он уважал и уважает.

Владимир Путин в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгий Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.