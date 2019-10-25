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"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
25 октября 2019, 01:54 • 88 • Политика
"Грузинские снайперы" подтвердили, что расстрел людей на майдане спланировали и организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили. "Ждем реакции Генеральной прокуратуры Украины!" - заявил адвокат беркутовцев Александр Горошинский.
Расстрел людей на майдане в 2014 году организовали украинские политики-националисты Андрей Парубий и Сергей Пашинский, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Соответствующие показания дали допрошенные Генеральной прокуратурой "грузинские снайперы", сообщил в Facebook адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута", Александр Горошинский.
Он уточнил, что допрос проходил в официальном порядке, под протокол и видеозапись. Процедура была осуществлена в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о международно-правовой помощи.
На допросе граждане Грузии подтвердили, что расстрел людей на майдане был спланирован и организован Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиции. Акция была нужна для того, чтобы сорвать выполнение мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между четвертым президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, гарантом которого выступили европейские страны.
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