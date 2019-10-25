"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили

Расстрел людей на майдане в 2014 году организовали украинские политики-националисты Андрей Парубий и Сергей Пашинский, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Соответствующие показания дали допрошенные Генеральной прокуратурой "грузинские снайперы", сообщил в Facebook адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута", Александр Горошинский.

Он уточнил, что допрос проходил в официальном порядке, под протокол и видеозапись. Процедура была осуществлена в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о международно-правовой помощи.

На допросе граждане Грузии подтвердили, что расстрел людей на майдане был спланирован и организован Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиции. Акция была нужна для того, чтобы сорвать выполнение мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между четвертым президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, гарантом которого выступили европейские страны.