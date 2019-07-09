"Грузии нечем ответить на эту войну": Бурджанадзе объяснила, почему в случае введения санкций выиграет Америка

Лидер грузинской оппозиции отметила, что несмотря на опасения, высказываемые в соцсетях, до войны России и Грузии дело не дойдет. Бурджанадзе признается – "антирусская истерия" случилась в Грузии в последний месяц, и за этим стоит в том числе нынешнее руководство страны.

"Господин Иванишвили не смог нормально, элементарно провести ту политику, которую нужно было проводить, на улучшение отношений с Россией, на урегулирование конфликтов, на то, чтобы укрепить внутри страны позицию. Как бы сложно ни было, с Россией нужно разговаривать", - отметила политик.

Вспоминая о нецензурной ругани в прямом эфире ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, который даже на фоне общего накала обстановки смотрелся дико, она назвала случившееся "возмутительным и деградированным поступком". Бурджанадзе с сожалением констатирует – некоторые граждане Грузии поддались волне антирусской истерии. По ее мнению, за этими событиями угадывается участие Михаила Саакашвили.

При этом лидер грузинской оппозиции призвала Россию не начинать торговую войну с Грузией, поскольку последней нечем будет ответить на этот шаг. "Здесь проиграет в одностороннем порядке Грузия. Уже как бы тем, что перелеты запрещены и туристы не приедут, грузинский бюджет потерял 700 миллионов, а это четверть бюджета страны", - говорит Бурджанадзе, отмечая, что в случае введения эмбарго потери будут еще больше.

"Обиднее всего то, что пострадают простые люди. Притом те из них, которые были возмущены этими совершенно неприемлемыми русофобскими истериями и действиями", - сожалеет политик, отмечая, что Россию понять также можно. Ведь трудно закрывать глаза на поток оскорблений в свою сторону.

Бурджанадзе добавила – она надеется, что обращение, которое сегодня приняли парламентарии к Совету министров все-таки не пройдет, и в Кремле не станут принимать жесткие меры по отношению к Грузии.

"Потому что, на самом деле, те люди, которые спровоцировали эту провокацию, они как раз этого и хотели. Чтобы ситуация зашла в тупик. Чтобы те позитивные маленькие шажочки, которые были достигнуты, чтобы они были перечеркнуты. Поэтому я надеюсь, что и в Грузии, и в России мы, здравомыслящие люди, все-таки сделаем всё для того, чтобы окончательно не закрыть как бы форточку российско-грузинских отношений", - объяснила она.

Она отметила, что за этой попыткой испортить отношения между странами явно угадывается рука Америки. В Грузии, по словам Бурджанадзе, сотни, если не больше, неправительственных организаций, которые напрямую финансируются из Соединенных Штатов.

"Сейчас вот этот тренд американский, которому способствовала деятельность Иванишвили, он пытался показаться максимально проамериканским и пронатовским. Его представители буквально соревновались с партией Саакашвили, кто больше будет антирусским и проамериканским", - заключила политик.