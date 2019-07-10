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"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ

10 июля 2019, 02:24  •  104 • Политика
Директор исследовательского центра "Ближний Восток-Кавказ" Станислав Тарасов рассказал, что Путин, выступив против введения санкций в отношении Грузии фактически спас народ этой страны. "Грузии была уготована участь Украины", - говорит эксперт о планах Америки, рука которой явно угадывается в протестах в Тбилиси.
Тарасов поддержал решение президента России, который выступил против того, чтобы ввести санкции против Грузии. В разговоре с изданием "Экономика сегодня" он отметил, что ограничения товарооборота с Грузией означало бы гибель экономики этой страны.
Россия приносит в грузинский бюджет огромные деньги, и эту поддержку США не смогли бы заменить. По сути, Америка уготовила для Грузии участь Украины – госпереворот с большим количеством жертв мирных граждан.
Однако опасность для государства еще сохраняется – вероятно, что оно может начать распадаться на самостоятельные области. В этом случае весь закавказский регион будет дестабилизирован, предупреждает Тарасов. По его мнению, российский президент понимает нынешнюю ситуацию и поэтому принимает взвешенные и точные решения, чтобы избежать худших последствий.

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