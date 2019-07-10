Тарасов поддержал решение президента России, который выступил против того, чтобы ввести санкции против Грузии. В разговоре с изданием "Экономика сегодня" он отметил, что ограничения товарооборота с Грузией означало бы гибель экономики этой страны.

Россия приносит в грузинский бюджет огромные деньги, и эту поддержку США не смогли бы заменить. По сути, Америка уготовила для Грузии участь Украины – госпереворот с большим количеством жертв мирных граждан.

Однако опасность для государства еще сохраняется – вероятно, что оно может начать распадаться на самостоятельные области. В этом случае весь закавказский регион будет дестабилизирован, предупреждает Тарасов. По его мнению, российский президент понимает нынешнюю ситуацию и поэтому принимает взвешенные и точные решения, чтобы избежать худших последствий.