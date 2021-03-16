|
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
16 марта 2021, 09:35 • 56 • Политика
Политолог Сергей Михеев уверен, что в России готовится госпереворот. Он указал на совершенно очевидные признаки назревающего бунта во властных кругах. Михеев считает, что группа людей уже давно подготавливает ситуацию и повышает градус напряжения "наверху", чтобы создать условия для переворота.
По мнению Сергея Михеева, раздражение из-за текущей ситуации в стране растёт не только в народе, но и внутри самой власти. В эфире передачи "Михеев. Итоги" на "Первом русском" политолог высказался довольно откровенно, заявив, что существует некая группа, которая готовит некие дестабилизационные события.
;
Именно эти силы принимают или продвигают непопулярные меры, которые повышают недовольство населения:
Политолог отметил, что у "лояльного пропутинского патриотического большинства" эта группа внутри власти также вызывает раздражение. Но это большинство искусно "дробят на части, сталкивают лбами, деморализуют, одновременно дискредитируя власть".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2021, 00:35
|
14 марта 2021, 09:55
|
10 марта 2021, 05:05
|
15 марта 2021, 02:25
|
11 марта 2021, 09:30
|
15 марта 2021, 07:00
|
13 марта 2021, 16:30