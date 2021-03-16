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"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти

16 марта 2021, 09:35  •  56 • Политика
Политолог Сергей Михеев уверен, что в России готовится госпереворот. Он указал на совершенно очевидные признаки назревающего бунта во властных кругах. Михеев считает, что группа людей уже давно подготавливает ситуацию и повышает градус напряжения "наверху", чтобы создать условия для переворота.
По мнению Сергея Михеева, раздражение из-за текущей ситуации в стране растёт не только в народе, но и внутри самой власти. В эфире передачи "Михеев. Итоги" на "Первом русском" политолог высказался довольно откровенно, заявив, что существует некая группа, которая готовит некие дестабилизационные события.
;
Именно эти силы принимают или продвигают непопулярные меры, которые повышают недовольство населения:
Из этой же серии и пенсионная реформа, с которой я категорически не согласен, это даже ещё более сомнительная вещь, в которой вообще не было никакой жизненной необходимости. Но для людей она стала не просто сильным раздражающим фактором, она обрушила рейтинги президента России Владимира Путина, которые до конца так и не восстановились после этого.
Политолог отметил, что у "лояльного пропутинского патриотического большинства" эта группа внутри власти также вызывает раздражение. Но это большинство искусно "дробят на части, сталкивают лбами, деморализуют, одновременно дискредитируя власть".

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