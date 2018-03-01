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"Грудинин сломался, несите следующего" - Делягин иронично оценил стратегию кандидата
01 марта 2018, 11:54 • 500 • Политика
Павел Грудинин покинул студию, где проходила запись дебатов, в знак протеста. Решение оценил Михаил Делягин.
Экономист Михаил Делягин предельно коротко прокомментировал решение кандидата в президенты России Павла Грудинина покинуть дебаты на "Первом канале" в ходе записи. В эфир эта часть дебатов вышла в четверг, 1 марта.
Напомним, Павел Грудинин в ходе дебатов заявил, что его представители направили руководству канала-организатора предложения по смене формата. Однако менять формат дебатов не стали, что Грудинину не понравилось. Озвучив эту позицию, кандидат в президенты России покинул студию.
Комментарий Делягина доступен в телеграм-канале.
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