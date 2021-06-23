"Грубое нарушение": Минобороны России требует провести расследование насчёт эсминца Defender

Ранее эсминец Британии Defender пересёк границу с Россией в Чёрном море.

Грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву - именно так в Минобороны оценили пересечение границы России британским эсминцем. Ведомство призывает Британию провести по этому вопросу тщательное расследование.

Ранее корабль ВСМ Британии пересёк водную границу нашей страны, русские моряки предупреждали его экипаж, но тот не отреагировал. Тогда пришлось применять русской стороне бомбы.

В Британии же говорят, что русские проводили в Чёрном море учения и предупредили о своей деятельности. Минобороны Британии не признаёт факт сброса бомбы и предупредительных выстрелов по Defender.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - сообщает британское ведомство.