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"Грубое нарушение международного права": Лавров в беседе с Помпео осудил убийство США генерала Сулеймани

05 января 2020, 02:24  •  42 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим американским коллегой Майком Помпео операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. "Это грубое нарушение международного права", - заявил российский министр.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России, Сергей Лавров и Майк Помпео провели телефонную беседу, в ходе которой стороны оценили международную обстановку, сложившуюся после этого убийства.
По мнению главы МИД России, целенаправленная ликвидация одним государством - членом ООН официального лица другого государства - члена ООН на территории третьего суверенного государства "грубо нарушает основы международного права". И этот инцидент заслуживает резкого осуждения, уверен Лавров.
По словам российского министра, убийство иранского генерала тяжело скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Лавров уверен в том, что конфликт в регионе разгорится с ещё большей силой.
"Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", - говорится в сообщении ведомства.

"Потенциальный поворотный момент": Иран жёстко ответит США

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.
СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.

По указке Трампа

Тем временем в Пентагоне сделали официальное признание того, что удар американских ВВС был не случайным, а иранского генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа. Только в военном ведомстве посчитали это "обороной" и попыткой сдержать Иран от будущих атак против американских военных.
"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера", - говорится в сообщении Пентагона. Там же указывается, что убийство Сулеймани было совершено якобы "в защиту зарубежного персонала США".
В Пентагоне заявили, что генерал, мол, разрабатывал план нападения на американских военных и дипломатов в Ираке.
После убийства Сулеймани ВС США приведены в боевую готовность.

Ждите мести

Тем временем пророчество СМИ о том, что убийство генерала в Тегеране американцам не спустят, и Вашингтон только открыл ящик Пандоры, подставив своих же под удар, может сбыться. За такой исход говорит твит экс-командующего КСИР, секретаря Совета политической целесообразности Мохсена Резайи. У себя на странице в соцсети Twitter он прямо предупредил Штаты, что за смерть Сулеймани Тегеран "жестоко отомстит".
"Касем Сулеймани погиб мученической смертью и присоединился к своим братьям. Жёстко отомстим США", - подчеркнул Резайи.
После убийства Касема Сулеймани Иран привёл свои ракетные войска в боевую готовность, сейчас они в режиме ожидания и ждут приказа. Все ячейки сил "Кудс", расположенные по всему миру, также находятся "на низком старте". Об этом сообщил журналист Аббас Джума.

Москва использует убийство Сулеймани для укрепления отношений с Ираном

Россия будет выступать переговорным звеном между Западом и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке. Так считает начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.
Не прикладывая больших усилий и финансов, Москва пыталась нарастить своё присутствие на Ближнем Востоке, заявил эксперт.
Сейчас Кремль может использовать ситуацию с убийством Сулеймани и снова углубить своё взаимодействие с Ираном, считает политолог. По его словам в разговоре с URA.RU, Москва может выступить в качестве переговорного звена между Западом и Ираном.

Реакция в ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар не стала щадить США за совершённое преступление, заявив, что убийство как Сулеймани, так и Абу Махди аль-Мухандиса "является чрезвычайно незаконным и нарушает международное право прав человека". Об этом она написала у себя в Twitter.
Калламар подчеркнула, что "вне контекста активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным".
"Чтобы быть оправданным в соответствии с международным правом прав человека, преднамеренно смертельная или потенциально смертельная сила может быть использована только там, где это строго необходимо для защиты от неизбежной угрозы жизни, - отметила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ. - Другими словами, тот, кто нацелился на этих двух мужчин, должен будет продемонстрировать, что нацеленные лица представляют собой неизбежную угрозу для других".

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