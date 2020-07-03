"Грозит серьёзнейшими последствиями": В Русской Церкви оценили ситуацию с Софийским собором

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменён указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают местные СМИ. Но официально об этом будет объявлено в течение ближайших 15 дней. Глава Турции уже намекнул, что христианская святыня может быть превращена в мечеть. Ситуацию прокомментировал замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он отметил, что если верить СМИ, то решение по собору Святой Софии всё-таки не окончательное. Госсовет ушёл от ответственности, переложив резонансный вопрос на плечи президента Турции.

"Мол, пусть президент сам и решает - как в 1934 году решил сам Ататюрк превратить храм (тогда - мечеть) в музей. Уклончиво и мудро ушли от прямой ответственности", - прокомментировал протоиерей Николай Балашов.

Он подчеркнул, что в случае чего "отвечать действительно будет за что". Так как любой "сбой" в многолетнем балансе межрелигиозных и межцивилизационных отношений грозит "серьёзнейшими и труднопредсказуемыми последствиями".

Священнослужитель напомнил, что Софийский храм - это не просто уникальный памятник мирового значения и не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов людей. Это один из символов не только Византийской империи, но и Православия в целом.