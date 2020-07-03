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"Грозит серьёзнейшими последствиями": В Русской Церкви оценили ситуацию с Софийским собором

03 июля 2020, 10:00  •  77 • Политика
В Русской Православной Церкви верят в государственную мудрость Эрдогана по вопросу собора Софии. При этом отмечается: неверное решение грозит серьёзнейшими и труднопредсказуемыми последствиями, "отвечать действительно будет за что".
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменён указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают местные СМИ. Но официально об этом будет объявлено в течение ближайших 15 дней. Глава Турции уже намекнул, что христианская святыня может быть превращена в мечеть. Ситуацию прокомментировал замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.
Он отметил, что если верить СМИ, то решение по собору Святой Софии всё-таки не окончательное. Госсовет ушёл от ответственности, переложив резонансный вопрос на плечи президента Турции.
"Мол, пусть президент сам и решает - как в 1934 году решил сам Ататюрк превратить храм (тогда - мечеть) в музей. Уклончиво и мудро ушли от прямой ответственности", - прокомментировал протоиерей Николай Балашов.
Он подчеркнул, что в случае чего "отвечать действительно будет за что". Так как любой "сбой" в многолетнем балансе межрелигиозных и межцивилизационных отношений грозит "серьёзнейшими и труднопредсказуемыми последствиями".
Священнослужитель напомнил, что Софийский храм - это не просто уникальный памятник мирового значения и не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов людей. Это один из символов не только Византийской империи, но и Православия в целом.
"Сейчас остаётся надеяться на государственную мудрость президента Тайипа Эрдогана. И молиться, да поможет ему Бог принять правильное решение не во вред себе самому, турецкому народу и всему человечеству", - цитирует РИА Новости слова замглавы ОВЦС Московского Патриархата.

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