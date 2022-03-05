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"Гроза беспилотников": Русский солдат лишил неба ВСУ
05 марта 2022, 23:15 • 417 • Политика
Герой России Алексей Панкратов сорвал воздушную атаку ВСУ и спас целую мотострелковую бригаду. Товарищи прозвали его "Гроза беспилотников".
Капитан Алексей Панкратов стал Героем Российской Федерации, отбив воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) и тем самым защитив целую мотострелковую бригаду. И это лишь последний из его подвигов.
Сообщается, что благодаря умелым действиям капитана, была не только отбита воздушная атака ВСУ, но и сорвано нападение украинских диверсантов. Это уберегло от неминуемой гибели мотострелковую бригаду.
Кроме того, за два дня Алексей Панкратов сбил целых 5 купленных Украиной у Турции беспилотников "Байрактар". За это от капитан получил от товарищей прозвище "Гроза беспилотников".
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