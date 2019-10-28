Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как и почему Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира
Ликвидация аль-Багдади - фейк: Эксперты обвинили США во вранье - Трамп пока молч...
Импотенция власти - предательство избирателей
"Вот это номер!": Сестру Меган Маркл обескуражили ее слезливые открове...
Главная / Аналитика

"Гром" не грянул

28 октября 2019, 14:24  •  154 • Аналитика
Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, вместо запланированного группового пуска смог запустить лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету. «Наша Версия» разбиралась, насколько это критично для российских стратегических сил.
Сюжет: Армия
Остроту ситуации добавляет тот факт, что инцидент с ракетой произошёл во время учений, которые анонсировались как самые крупные в постсоветской истории. Планировались задействовать всю мощь ядерной триады: провести показательные массовые пуски, одновременно атаковав 16 целей крылатыми и баллистическими ракетами. Это должно было наглядно показать, что стратегические ядерные силы эффективны, а ядерный щит России в полном порядке. Но случившееся ЧП породило определённые сомнения.
По техническим причинам
Минобороны сначала попыталось умолчать об инциденте, а после того, как всё раскрылось, сделать вид, что ничего серьёзного не произошло. Военные даже отказались признать инцидент «нештатной ситуацией», заявив, что отмена пуска не повлияла на результаты учений. При этом они подтвердили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировалось ранее. Была даже озвучена причина: дескать, «оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать её в учебном ударе».
Причины срыва пуска официально не объясняются, но специалистам они вполне понятны. Просто ракета, которую пытались запустить, очень уж старая и ветхая. Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. В своё время она произвела революцию в ядерном ракетостроении, став первой в мире МБР морского базирования, оснащаемой разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Однако можно сколько угодно говорить об уникальности ракеты, но факт есть факт: четыре десятка лет – это очень много. Так что нет ничего удивительного, что сложная техника в итоге «подвела». И хорошо ещё, что всё закончилось именно так. Ведь пролежавшие на складах устаревшие жидкостные ракеты могут быть совершенно непредсказуемыми. Правда, ряд экспертов допускают, что нештатная ситуация могла произойти из-за неисправности некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. Но есть предчувствие, что они будут засекречены.
Владимир ЕВСЕЕВ, эксперт в области стратегических вооружений:
– По поводу невыхода ракеты Р-29Р на учениях нужно проводить подробное расследование, здесь может быть множество причин. Главная проблема в том, что и подводной лодке, и ракетам, которые пытались запустить, уже не один раз продлевали сроки эксплуатации. Это устаревшая техника, от которой можно ожидать любых сбоев. Если причина в подлодке, то скорее всего неисправность кроется в системах запуска, а вот с ракетами ситуация сложнее. Эта модель ракеты уже не выпускается, поэтому наверняка существуют технологические сложности при её обслуживании. Скорее всего проверялась возможность использования этих ракет для дальнейшей эксплуатации. Но в результате произошёл сбой. По всей видимости, наилучший выход в этой ситуации – полностью списать эти устаревшие ракеты и не использовать их совсем.
По теме
3600
В России увеличили выплаты по европротоколу до 400 тысяч рублей
Во всех регионах России с 1 октября будет можно рассчитывать на получение выплаты в размере до 400 тысяч рублей при оформлении европротокола в случае дорожно-транспортного происшествия.
Предположение о «вине» субмарины небезосновательны. Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который с советских времён устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». Подводная лодка «Рязань», которую ввели в строй, когда страной ещё правил Брежнев, является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве, все остальные лодки из-за старости и критического технического состояния распилены на металлолом или планируются к утилизации.
Кстати, по некоторым данным, учебные пуски Р-29Р во время учений «Гром-2019» были необходимы для очередного продления их ресурса. Но командование ВМФ, кажется, забыло, что даже самые лучшие механизмы и электроника имеют предел надёжности. Остаётся надеяться, что инцидент доказал военным: нельзя бесконечно использовать ракеты, которые находятся на вооружении почти полвека, и ждать от них результата.
Системный сбой
Отказы ракетной техники на учениях происходят регулярно, и ничего странного в этом по большому счёту нет. Ведь даже производители подстраховываются и заявляют, что вероятность отказа их систем вооружения может доходить до 10%, то есть как минимум одна ракета из 10 не выйдет из шахты только по техническим причинам. Это даже закладывается в расчёт силы предполагаемого удара. Есть версия, что во время войны статистика может оказаться иной: в лучшем случае стартует каждая вторая, а до цели дойдёт только каждая третья. В таком случае из 1,5 тыс. российских боеголовок до цели долетят максимум 500.
Причём к техническому фактору здесь ещё добавится человеческий. Опыт показывает, что каждое учение, особенно крупномасштабное, отклоняется от чёткого плана. Чем больше участников, тем больше вероятность, что кто-нибудь ошибётся. Чаще всего в этом виноват экипаж, который либо не готов к выполнению задачи, либо из-за чрезмерного усердия находится на грани нервного срыва. Обычно последние несколько месяцев перед пусками экипаж занимается интенсивной подготовкой. А если на учениях присутствует первое лицо, то экипаж гоняют практически все непосредственные командиры – от командира дивизии до руководства ВМФ. Нет сомнений, что лодка прошла множество проверок, инспекций, комиссий, командир получил массу ценных указаний. Но экипаж всё равно не справился.
Кстати, обращает на себя внимание следующий факт. Как правило, подобные пуски проводятся в режиме строжайшей секретности и возникшие проблемы не выносятся на всеобщее обозрение. Особенно это касается подвод­ников и РВСН, имеющих отношение к стратегическому ядерному оружию. Но в этот раз кто-то решил публично рассказать о произошедшем конфузе. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание на устаревший арсенал? Или же чтобы таким образом подставить главу ВМФ, а то и самого министра обороны?
КСТАТИ
В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» также тестировались системы пуска, которые позволяют сократить время подготовки к запуску крылатой ракеты «Калибр» до 15 минут (раньше запуск готовился около трёх часов). Это должно было быть достигнуто за счёт совершенствования системы управления и системы введения полётного задания. Экспериментальные запуски производились из Каспийского моря с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск». По информации ряда источников, здесь тоже с первой попытки стрельба не получилась. Ракеты могли быть запущены после задействования резервных систем запуска, что также считается существенным недостатком. Минобороны опровергает эту информацию.
ТОЖЕ НОВОСТЬ
Наше золотое дно
Владимирский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в хищении комплектующих к огнестрельному оружию. Во время следствия выяснилось, что с июля по октябрь 2018 года трое военнослужащих похитили из хранилища войсковой части тепловизионные прицелы к огнестрельному оружию и продали их через интернет.
Суд признал военнослужащих виновными по ст. 226 Уголовного кодекса (хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, четыре года и три года соответственно. Суд также обязал их возместить военному ведомству оставшуюся часть причинённого ущерба.
В общей сложности Мин­обороны был причинён ущерб в размере более 7,7 млн рублей. При этом 3,8 млн рублей, полученных от незаконной продажи, а также три тепловизионных прицела, которые не успели продать, были возвращены военному ведомству. Кроме того, на имущество осуждённых был наложен арест на общую сумму 568 и 342 тыс. рублей соответственно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 07:54
Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
28 октября 2019, 01:24
Наше золотое дно
28 октября 2019, 14:24
Два купола одной башни
28 октября 2019, 14:24
"Гром" не грянул
28 октября 2019, 07:54
Неуловимый Джо, неубиваемый аль-Багдади
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
24 октября 2019, 19:09
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.