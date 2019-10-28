"Гром" не грянул

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, вместо запланированного группового пуска смог запустить лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету. «Наша Версия» разбиралась, насколько это критично для российских стратегических сил.

Сюжет: Армия

Остроту ситуации добавляет тот факт, что инцидент с ракетой произошёл во время учений, которые анонсировались как самые крупные в постсоветской истории. Планировались задействовать всю мощь ядерной триады: провести показательные массовые пуски, одновременно атаковав 16 целей крылатыми и баллистическими ракетами. Это должно было наглядно показать, что стратегические ядерные силы эффективны, а ядерный щит России в полном порядке. Но случившееся ЧП породило определённые сомнения.

По техническим причинам

Минобороны сначала попыталось умолчать об инциденте, а после того, как всё раскрылось, сделать вид, что ничего серьёзного не произошло. Военные даже отказались признать инцидент «нештатной ситуацией», заявив, что отмена пуска не повлияла на результаты учений. При этом они подтвердили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил лишь один пуск ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировалось ранее. Была даже озвучена причина: дескать, «оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать её в учебном ударе».

Причины срыва пуска официально не объясняются, но специалистам они вполне понятны. Просто ракета, которую пытались запустить, очень уж старая и ветхая. Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. В своё время она произвела революцию в ядерном ракетостроении, став первой в мире МБР морского базирования, оснащаемой разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Однако можно сколько угодно говорить об уникальности ракеты, но факт есть факт: четыре десятка лет – это очень много. Так что нет ничего удивительного, что сложная техника в итоге «подвела». И хорошо ещё, что всё закончилось именно так. Ведь пролежавшие на складах устаревшие жидкостные ракеты могут быть совершенно непредсказуемыми. Правда, ряд экспертов допускают, что нештатная ситуация могла произойти из-за неисправности некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины предстоит установить специальной комиссии, в состав которой вошли представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. Но есть предчувствие, что они будут засекречены.

Владимир ЕВСЕЕВ, эксперт в области стратегических вооружений: – По поводу невыхода ракеты Р-29Р на учениях нужно проводить подробное расследование, здесь может быть множество причин. Главная проблема в том, что и подводной лодке, и ракетам, которые пытались запустить, уже не один раз продлевали сроки эксплуатации. Это устаревшая техника, от которой можно ожидать любых сбоев. Если причина в подлодке, то скорее всего неисправность кроется в системах запуска, а вот с ракетами ситуация сложнее. Эта модель ракеты уже не выпускается, поэтому наверняка существуют технологические сложности при её обслуживании. Скорее всего проверялась возможность использования этих ракет для дальнейшей эксплуатации. Но в результате произошёл сбой. По всей видимости, наилучший выход в этой ситуации – полностью списать эти устаревшие ракеты и не использовать их совсем.

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Предположение о «вине» субмарины небезосновательны. Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который с советских времён устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». Подводная лодка «Рязань», которую ввели в строй, когда страной ещё правил Брежнев, является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве, все остальные лодки из-за старости и критического технического состояния распилены на металлолом или планируются к утилизации.

Кстати, по некоторым данным, учебные пуски Р-29Р во время учений «Гром-2019» были необходимы для очередного продления их ресурса. Но командование ВМФ, кажется, забыло, что даже самые лучшие механизмы и электроника имеют предел надёжности. Остаётся надеяться, что инцидент доказал военным: нельзя бесконечно использовать ракеты, которые находятся на вооружении почти полвека, и ждать от них результата.

Системный сбой

Отказы ракетной техники на учениях происходят регулярно, и ничего странного в этом по большому счёту нет. Ведь даже производители подстраховываются и заявляют, что вероятность отказа их систем вооружения может доходить до 10%, то есть как минимум одна ракета из 10 не выйдет из шахты только по техническим причинам. Это даже закладывается в расчёт силы предполагаемого удара. Есть версия, что во время войны статистика может оказаться иной: в лучшем случае стартует каждая вторая, а до цели дойдёт только каждая третья. В таком случае из 1,5 тыс. российских боеголовок до цели долетят максимум 500.

Причём к техническому фактору здесь ещё добавится человеческий. Опыт показывает, что каждое учение, особенно крупномасштабное, отклоняется от чёткого плана. Чем больше участников, тем больше вероятность, что кто-нибудь ошибётся. Чаще всего в этом виноват экипаж, который либо не готов к выполнению задачи, либо из-за чрезмерного усердия находится на грани нервного срыва. Обычно последние несколько месяцев перед пусками экипаж занимается интенсивной подготовкой. А если на учениях присутствует первое лицо, то экипаж гоняют практически все непосредственные командиры – от командира дивизии до руководства ВМФ. Нет сомнений, что лодка прошла множество проверок, инспекций, комиссий, командир получил массу ценных указаний. Но экипаж всё равно не справился.

Кстати, обращает на себя внимание следующий факт. Как правило, подобные пуски проводятся в режиме строжайшей секретности и возникшие проблемы не выносятся на всеобщее обозрение. Особенно это касается подвод­ников и РВСН, имеющих отношение к стратегическому ядерному оружию. Но в этот раз кто-то решил публично рассказать о произошедшем конфузе. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание на устаревший арсенал? Или же чтобы таким образом подставить главу ВМФ, а то и самого министра обороны?

КСТАТИ В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» также тестировались системы пуска, которые позволяют сократить время подготовки к запуску крылатой ракеты «Калибр» до 15 минут (раньше запуск готовился около трёх часов). Это должно было быть достигнуто за счёт совершенствования системы управления и системы введения полётного задания. Экспериментальные запуски производились из Каспийского моря с кораблей «Дагестан» и «Град Свияжск». По информации ряда источников, здесь тоже с первой попытки стрельба не получилась. Ракеты могли быть запущены после задействования резервных систем запуска, что также считается существенным недостатком. Минобороны опровергает эту информацию.