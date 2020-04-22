"Громкая ссора" Путина и наследного принца Сальмана. Кому выгоден "ультиматум русским"?

По данным издания Middle East Eye, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман якобы кричали друг на друга во время телефонного разговора. А после ссоры случился нефтяной кризис. Пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову хватило двух слов, чтобы разоблачить "ссору Путина и саудовского принца".

"Чушь очередная", - подчеркнул Дмитрий Песков в своём комментарии.

В разговоре с Царьградом экс-посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что с дипломатической точки зрения такого рода заметка, конечно, имеет нулевую информационную ценность, поскольку содержание разговоров такого уровня не раскрывается.

"Это дипломатическая практика. Даже если люди присутствуют при разговоре или переводят их, эта информация никуда не уходит и нигде не оглашается. Единственные, кто может прокомментировать итоги переговоров, это участники, то есть два высших лица. Вот они единственный источник достоверной информации. Если они сочтут необходимым рассказать, что они обсуждали, они рассказывают. Они могут поручить кому-то из своих подчинённых. Но это известные люди, находящиеся в прямой соподчинённости с первыми лицами, например, как пресс-секретарь, и они могут озвучить то, что первые лица сочтут необходимым", - пояснил Бакланов.

Всё остальное, по его словам, что появляется в прессе, как правило, представляет догадки, а иногда и прямые инсинуации, ничего общего не имеющие с тем, что реально происходило.

"Поэтому я, как правило, не обращаю особого внимания на подобного рода информационные брызги. Зачастую они имеют определённую какую-то цель. А в данном случае какую-то, может, цель, связанную с тем или иным воздействием на нефтяные котировки и так далее. Какая-то определённая игра. В общем, серьёзно к подобного рода вещам по определению нельзя относиться", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в таких случаях лучше не заниматься гаданиями, поскольку дипломатические службы подходят к вопросу об организации проведения и последующего информирования о переговорах на самом высоком уровне. Только от первых лиц можно узнать реально, что происходило, и они сами это рассказывают, заметил Бакланов.

Он считает, что из-за нефтяных котировок к отношениям России и Саудовской Аравии приковано особое внимание, и не исключено, что есть желание со стороны третьих лиц, к примеру, Англии, как-то поссорить Москву и Эр-Рияд. Подобного рода фейки только увеличивают интерес к конкретному изданию, но серьёзные люди их не воспринимают.

"Это просто игра на нездоровом интересе, но профессионально подготовленные люди, конечно, всерьёз всё это не воспринимают. Насколько мы знаем, отношения у Путина и наследного принца сложились, что называется, хорошие, доверительные отношения, взаимоуважительные отношения. Поэтому здесь, я думаю, всё нормально. Кроме того, представители королевских семей, я всё-таки там пять лет был и хочу сказать, что они очень интеллигентные, выдержанные люди, очень ответственно относятся к своим словам", - резюмировал Бакланов.